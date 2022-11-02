Додаткові сили НАТО біля України: у Байдена чітко відповіли, що з ними буде далі

Польща не єдина країна, котра не проти розмістити ядерну зброю НАТО на своїх територіях

Сполучені Штати Америки не планують змінювати базування додаткових сил, розташованих на східному фланзі НАТО після повномасштабного російського вторгнення на українські території. Поки вони залишатимуться у Польщі.

Відповідну інформацію оприлюднив координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі, коментуючи запитання журналіста видання "Польське радіо". За його словами, Штати дуже серйозно ставляться до безпеки на східному фланзі. Також він додав, що розміщення додаткових сил у Польщі було відповіддю на зміни ландшафту безпеки на території Європи.

"Саме тому президент Байден відправив додаткові 20 тисяч американських військових до Європи, і тепер ми запровадили процедуру, за якою вони можуть залишатися там на ротаційній основі принаймні в осяжному майбутньому", — сказав він.

Кірбі також підкреслив прихильність США спільній обороні в рамках норм Північноатлантичного Альянсу.

"Незалежно від того, чи йдеться про гіперзвукові ракети або іншу зброю, ми дуже серйозно ставимося до зобов’язань за статтею 5", — наголосив він.

Представник Білого Дому не залишив без уваги й питання ймовірного приєднання Білорусі до російсько-української війни на боці агресора. На його думку, попри розміщення росією зброї на білорусько-українському кордоні, поки жодних ознак того, що білоруси зацікавлені у війні з українцями немає.

Варто також нагадати, що напередодні Фінляндія та Швеція виступили зі спільною заявою про те, що не планують відмовлятися від розміщення баз НАТО, а також та ядерної зброї після вступу до Альянсу. Зокрема міністерка Фінляндії Санна Марін наголосила, що її країна не хоче "зачиняти жодних дверей" для подальшого членства в НАТО.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, попри те, що Польща не є ядерною державою, проте перебуває у списках країн-членів НАТО, може отримати ядерну зброю для розміщення на своїх територіях.