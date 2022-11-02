путін наважиться на ядерний удар? Джонсон дав чітку відповідь

Непоправні дії рф у подальшому призведуть до вкрай жорстких наслідків

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон переконаний, що російський президент володимир путін все ж не наважиться на застосування ядерної зброї проти України.

Про це він розповів у своєму інтерв'ю для видання sky news, відзначивши, що для того, аби піти на такий непоправний крок, потрібно бути просто божевільним.

"Я думаю, що це може статися при умові, якщо він (путін — ред.) негайно заявить про вихід росії з клубу цивілізованих націй. Це було б повною катастрофою для його країни", — пояснив Джонсон, відзначивши, що у такому випадку нинішнє економічне покарання, яке зміг застосувати Захід проти росії, буде суттєво посилено.

Також він переконаний, що у разі вчинення непоправного кроку, рф втратить так зване заступництво Китаю, і, в першу чергу, спровокує появу абсолютно істеричної реакції безпосередньо усередині самої росії.

Джонсон додав, що на такі дії точно повинна "бути якась відповідь" Заходу.

"Я вважаю, що це критичний момент для світу, і я вважаю, що це ключовий момент. Це поворотний момент", — сказав він.

На думку ексміністра небезпека полягає саме в тому, що Захід намагається йти з агресором на компроміси, аби знайти якусь угоду з путіним, проте такі дії лише провокують диктатора до подальшої агресії.

"Тож українська перемога може стати абсолютним переломним моментом для світу", — підсумував Джонсон, відзначивши, що нагорода за твердість та продовження підтримки України є абсолютно величезною, тому що вперше за десятиліття Британія продемонструвала, що насправді вірить у демократію та свободу слова.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку сенатора США, світ відповість президенту росії володимиру путіну, якщо той все ж наважиться на застосування ядерної зброї проти України.