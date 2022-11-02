Російські ракети Х-32 та іранські БПЛА Arash-2 – окупанти готують проти України нову зброю

Арсенал окупантів поповниться новою зброєю

Окупанти продовжують обстріл об’єктів української критичної інфраструктури, використовуючи для цього іранські дрони-безпілотники. Але їхній арсенал бойових засобів може поповнитися застосуванням новітніх російських ракет Х-22 та нових куплених у Ірану дронів-камікадзе Arash-2.

Ракета для прориву ПРО – що відомо про Х-32

Х-32 це найновіша російська крилата ракета, яку почали розробляти у 1996 році, та прийняли на озброєння у 2016-му. Її характеристики відомі досить приблизно, зокрема швидкість ракети, що запускається з ракетоносця Ту-22М3, становить до 4-5 тисяч км, дальність польоту близько 1000 км.

Агресори рекламують її як проривник протиракетної оборони – завдяки своїм характеристикам ракета піднімається на висоту до 30 км, після чого падає до мети дуже високою швидкістю, і перехопити її не під силу ППО. Як стверджують російські ЗМІ, "ракету неможливо перехопити".

При цьому немає даних про точність Х-32, хоча її розробники і стверджують про високу точність, конкретних даних не наводиться, а самі пропагандисти пишуть, що ракета розроблялася для ударів по авіаносцях, тобто великих, хоч і рухливих цілей.

За даними міністерства оборони Великобританії Х-32 вже застосовувалася проти України влітку, зокрема, від них загинуло багато мирних українців під час потрапляння до торгового центру у Кременчуці 27 червня та будинку відпочинку в Одесі 2 липня.

Новий іранський дрон – що відомо про Arash-2

За даними ГУР МО України, на початку листопада з Ірану в Росії прибуде близько 200 бойових дронів-камікадзе, які будуть зібрані в Астрахані. Поряд із вже звичними Shahed-136, Mohajer-6 прибудуть і нові Arash-2.

Arash-2 є найновішим ударним БПЛА одноразової дії, прийнятий на озброєння у 2022 році. Як стверджують іранські ЗМІ з посиланням на командування корпусу вартових іранської революції, дрон має розмах крил до 4,5 метрів, дальність польоту до 2000 км, може запускатися з пускової установки, має покращені показники точності і здатний менше відбиватися на екранах РЛС противника.

Якщо заявлені характеристики справді відповідають реальності, новий дрон-камікадзе зможе додати проблем ППО ЗСУ та займе час на вироблення нової тактики протидії Arash-2.

Крім своїх ракет та іранських дронів, окупанти готуються розгорнути проти України ще й іранські балістичні ракети, перехопити які українська ППО поки що не може.