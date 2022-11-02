Загроза нової війни за участю Ірану: для України є і плюси, і мінуси

Експерт-міжнародник Сергій Данилов проаналізував "Телеграфу", на які кроки здатен Тегеран

В регіоні Перської затоки може розпочатися новий конфлікт через іранську кризу. З`явились чутки про ймовірну атаку на Саудівську Аравію з боку Ірану. Причому офіційний Тегеран вже, схоже, знайшов формальний привід для нанесення ударів.

Таку думку в коментарі "Телеграфу" висловив заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.

"Ймовірність (ескалації, — Авт.) така існує, але треба зрозуміти, ймовірність чого. Бо зараз піднятий червоний прапор помсти над мечеттю в Ширазі, де був здійснений терористичний акт (у якому загинуло щонайменше 15 людей, ще 40 було поранено, — Авт.) і влада Ірану звинуватила Ісламську державу, що за нею, мовляв, стоять США. Вони ж буцімто підтримують Саудівську Аравію, і взагалі саудити підтримують протести. Щодо протестів, які відбуваються в Ірані, вони також пов'язують з зовнішніми впливами. І це у них складається в одну таку несуперечливу з їх точки зору картину, в якій протести, ІДІЛ тощо йде через кому зі Сполученими Штатами і сусідами", — зазначає він.

Експерт нагадав, що минулого разу, коли іранці мстилися, їхні військові завдали ракетного удару по аеродрому в Іраку, де знаходилась американські солдати. Тоді поранення і контузії отримали більше сотні військовослужбовців армії США.

"Думаю, що швидше за все, якщо вони наважаться зараз, то вони, знову ж таки, завдадуть ракетного удару, наприклад, по нафтовій інфраструктурі Саудівської Аравії. В їхній пропаганді це буде подано, як справедливий акт помсти і чекатимуть, якими будуть дії США і Саудівської Аравії у відповідь. Скоріше за все, ми можемо прогнозувати якусь таку ескалацію з боку Тегерану, щоб подивитися і перевірити реакцію, а далі діяти по ситуації. Кому це вигідно? Регіональна преса прямо пише, що режим в Тегерані не падає, а хитається і шукає нових підстав для консолідації суспільства та нової легітимності. Чим може бути, наприклад, регіональна війна", — каже він.

Водночас, як додав Сергій Данилов, можлива ескалація на Близькому Сході через Іран може мати вплив і на війну в Україні.

"Як кожна така подія, вона несе загрози, виклики і можливості. Якщо вони (іранці, — Авт.) зав`язнуть у щось більше, ніж поодинокі удари або обмін ударами, то це призведе до того, що їм самим треба будуть потрібні ці ракети і дрони. З одного боку це може загальмувати передачу їх росії. З іншого боку США будуть зав`язані у Близький Схід, а це — це відволікання ресурсів і уваги. По-третє, це безперечно позначиться на нафтових цінах, що не є для нас вигідним", — пояснює він.

Нагадаємо, раніше Саудівська Аравія поділилася зі США даними розвідки, що Іран готується до атаки на Саудівську Аравію. Армія США у країнах Перської затоки була приведена у стан підвищеної готовності.

"Телеграф" також писав, що в самому ж Ірані тривають протести і влада країни вважає, що вони "підігріваються" з Саудівської Аравії, а також Іраку.

Водночас, як повідомлялося раніше, росія купує в Ірану не лише безпілотники, а й ракети. Вони для України небезпечніші за ті, які вже є в рф.