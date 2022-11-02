Ганьба із зерновою угодою і благання про переговори. Наскільки кепські справи у росії?

Навіть ядерний шантаж вже не той, про що свідчать сьогоднішні заяви шойгу

Останнім часом росію супроводжує серія феєричних провалів. Грізна, на перший погляд, заява про вихід рф із зернової угоди залишилася проігнорована рештою сторін-учасниць, а кораблі з пшеницею вже пришвартовані у порту Стамбула. Як результат — через чотири дні росія з ганьбою повернулася до угоди, а поразка на міжнародній арені принизила і обурила населення рф.

На те, що справи у росії кепські, вказують ще декілька ознак, як нові заяви про необхідність проведення переговорів з Україною та затихання риторики про "брудну бомбу". Розповідаємо про це детальніше:

Як ніхто не оцінив істерику путіна

В окупованому Севастополі 29 жовтня вибухнуло декілька кораблів Чорноморського флоту рф, після чого росія звинуватила Україну в атаці за допомогою підводних безпілотників. Київ ці звинувачення не визнав, а росія повідомила, що у відповідь виходить із зернової угоди. Щоправда, на наступний день вихід перетворився на призупинення. Також росія попередила, що продовження угоди без її участі буде небезпечним.

Однак, сторонами-учасницями є ще ООН, Туреччина і Україна і з’ясувалось, що угода працює і без росії, а з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" почали виходити судна з пшеницею на експорт. Через чотири дні після того, як росія призупинила свою участь в угоді, вона знову повернулася до її виконання.

Політичний оглядач Тетяна Станова заявила у Twitter, що кремль потрапив у пастку, з якої не знає, як вибратися:

"Виявилося, що Кремль не має важелів впливу, щоб зупинити експорт зерна", — написала вона.

Світові ціни на пшеницю та кукурудзу, які різко підскочили у понеділок, знову пішли вниз після оголошення про стабілізацію зернової ініціативи, свідчать дані Чиказької біржі, повідомляє міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Світові ціни на пшеницю та кукурудзу пішли вниз

москва готова до будь-яких переговорів

Сьогодні на брифінгу речниця мзс росії Марія Захарова заявила про бажання москви відновити переговорний процес з Києвом, однак заявила про необхідність "урахування нових територіальних реалій".

"Як і раніше, чекаємо від київського режиму очевидних, недвозначних сигналів про своє прагнення відновити переговорний процес з урахуванням нових територіальних реалій та ситуації на землі", – сказала Захарова.

Захарова додала, що "законодавчо київський режим сам собі заблокував переговори з росією".

На прохання рф про переговори вже відповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк порівняв росію з "лудоманом у казино".

"Пропонуючи нові "переговори" сьогодні (визнання анексії), путін хоче відігратися. На щастя, Збройні сили України добре лікують хворобливі залежності", – написав Подоляк.

За декілька днів до цього володимир путін заявив, що росія готова почекати на мирні переговори з Україною та назвав це "доброю волею".

Центр протидії дезінформації припустив, що подібні заяви спрямовані на західну аудиторію, щоб показати світу, що саме Україна не бажає припиняти війну. А переговорним процесом росія планує призупинити бойові дії, щоб наростити військовий потенціал і продовжити окупацію.

Заяви про "брудну бомбу" і ядерний шантаж затихли

Після тривалого ядерного шантажу у кінці жовтня з'явилася нова історія з "брудною бомбою". Тоді російський глава міноборони шойгу подзвонив колегам з Франції, Великої Британії та США, попереджаючи про нібито небезпеку застосування Україною на своїй території вибухівки з ядерними частинами всередині. Західні країни відкинули хибні твердження Росії і попередили, що світ розгляне будь-яку спробу використати це звинувачення, як привід для ескалації.

Після такої відповіді войовнича риторика рф потроху затухла. Про те, що ядерний шантаж вже не той, свідчить і сьогоднішнє звинувачення шойгу України в готовності розташувати на своїй території ядерну зброю країн НАТО.

Своєю чергою видання The Washington Post припускає, що путін міг відмовитися від ідеї застосування ядерної зброї проти України зовсім не через страх, що Захід завдасть удар у відповідь. Можливо, його стримує небажання втратити останніх союзників, як Китай та Індія, що допомагають втримувати економіку країни-агресора на плаву. Експерти сумніваються, що Індія і Китай будуть підтримувати москву, якщо та застосує ядерну зброю.