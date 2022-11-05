Німеччина може поставити Україні важливе озброєння: посол натякнув, яке саме

Україна вимагає від ФРН припинити розмови про те, що поставками військової допомоги німецька сторона нібито провокує рф до більш агресивних дій

Вже найближчим часом Україна спільно з Німеччиною можуть досягти домовленості щодо прямих поставок Києву танків Leopard 2 німецького виробництва.

Відповідну інформацію у своєму інтерв'ю для видань медіагрупи Funke повідомив посол України у Німеччині Олексій Макєєв, зазначивши, що українська сторона наразі має низку обґрунтованих причин розраховувати на те, що ФРН все ж згодиться надати Україні танки Leopard 2 для протистояння російському агресору у його повномасштабному вторгненні.

Крім того, дипломат закликав німецьку сторону припинити дискусії щодо нібито провокацій росії поставками озброєння Києву.

"Нам необхідні ці танки. Що ще має статися? Скільки Буч, Маріуполів чи Ізюмів — місць зґвалтувань та масових поховань — має ще бути?" — риторично прокоментував потребу України у додатковій важкій зброї для оборони мирних українських міст.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кількома тижнями раніше Україна отримала від Німеччини зенітний ракетний комплекс IRIS-T SL, які вважають найсучаснішими німецькими системами ППО.