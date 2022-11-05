Іран зробив несподівану заяву про безпілотники для росії та "вколов" Україну

Іранська сторона запевняє, що поставка була здійснена ще до 24 лютого

Іран, який обурював своїми заявами щодо нібито свого нейтралітету у російсько-українській війні, вперше визнав, що все ж надав агресору бойові безпілотники, але у малій кількості та ще до повномасштабного вторгнення в Україну.

Відповідну інформацію озвучив міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіян, відзначивши, що Тегеран нібито не був поставлений у плани росіян застосовувати їх дрони для війни проти України.

"Ажіотаж, піднятий деякими західними країнами про те, що Іран надав росії ракети та безпілотники для допомоги у війні в Україні, про ракети зовсім невірний… Ми домовилися з главою МЗС України, щоб вони надали нам докази щодо використання рф іранських безпілотників", – пояснив він.

Міністр також натякнув, що Україна нібито не сама ухвалює рішення щодо дипломатичних контактів. За його словами, іранські військові та політичні делегації кількома тижнями раніше мали візит до однієї з країн Європи для того, щоб зустрітися з українською стороною, проте остання не прибула через тиск із боку Західних партнерів, зокрема США та Німеччини.

"США та деякі європейські країни, зокрема Німеччина, сказали Україні, що в той час, коли ми хочемо ввести санкції проти Ірану через постачання безпілотників росії, ви хочете пити каву з іранцями в європейській країні!", — сказав Амір Абдоллахіян

Політик запевнив, що після, під час телефонної розмови із українським колегою, вони дійшли згоди щодо подальшої передачі Тегерану доказів стосовно використання росією іранських дронів проти України.

Окремо іранський представник додав, що після повномасштабного російського вторгнення росії ракети не постачав.

Раніше "телеграф" повідомляв, що Україна попередила Іран про подальші "безжальні" дії при умові, що той все ж вирішить передати росії балістичні ракети.