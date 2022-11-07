Новий прем'єр Британії та фейк про підрив “Північного потоку”: як працює російська пропаганда

Росія розповсюджує фейки і пропаганду на Заході з метою переконати суспільну думку, що підтримувати Україну не вигідно

Російські пропагандистські сайти на кшталт "РІА", "Звезда" та інших після вибухів на газогонах РФ Nord Stream в Балтійському морі почали масштабну кампанію звинувачення Великої Британії, а конкретніше нині вже експрем'єрки Ліз Трасс у дотичності до цього. Вона нібито після вибухів в приватній переписці написала держсекретарю США Ентоні Блінкену певне повідомлення: "Все зроблено".

Як відзначає журналіст Іван Верстюк в статті для видання LB.ua, російська машина пропаганди зациклилась на цій події, освітлюючи її з різних сторін і додаючи подробиць та реакцій російських чиновників на кшталт вимог речниці МЗС РФ Марії Захарової. Вона хоче аби британський уряд на чолі з новим прем'єром Ріши Сунаком відреагували з осудом.

В РФ активно просувають думку, що Сунак перспективний британський лідер для налагодження стосунків та компромісу з Росією, на відміну від його попередників — Ліз Трасс та Бориса Джонсона. Медіа РФ активно використовують його вислови про помилковість діяльності Трасс на посаді, орієнтацію на внутрішню політику замість зовнішньої, підтримку підходу очільника Франції Емануеля Макрона до зовнішньої політики. Він відомий не тільки своїми дзвінками до президента Росії Володимира Путіна, а й заявами про необхідність діалогу.

На руку пропаганді РФ грає і факт відсутности реакції Ріші Сунака на занесення російським МЗС частини британський заокеанських протекторатів до переліку "недружніх територій". Це не говорить про проросійську орієнтацію політика. В британській економіці назріває інфляція, можуть знецінитися активи пенсійних фондів і припинення війни може бачитись як шанс зупинити це.

Варто відзначити, що Росія у Великій Британії має давні та впливові корені: олігархи, письменники, колишні міністри в еміграції — протягом останніх 20 років тиск тільки посилювався. Роботу на західну аудиторію демонструє і те, як просувають наратив про повідомлення Трасс до Блінкена. Воно першим виринуло у соцмережі "Reddit" на англомовних популярних акаунтах, які намагаються переконати аудиторію, що війна в Україні має закінчуватися і території треба залишати так, як є зараз.

Як зазначає видання, російські пропагандисти просувають думку, що заради повернення західних країн до звичного способу життя і подолання глобальної кризи в економіці треба віддати Росії окуповані нею території України — в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській області.

Використання соцмережі "Reddit" при такій пропаганді — особливість, адже вона не просто поширена в США, а поділена на спільноти за інтересами. Вони існують не тільки в онлайні, а впливають і на звичайне життя, наприклад домовляються про гру на біржах. Пропагандисти можуть грати на настроях у соцмережі, які переважно налаштовані проти керування політичними процесами від "капіталістичних еліт". Виявлення фейків російської пропаганди та наративів, які вони розкручують, хоч і потребує часу та деяких зусиль, не є надто складною задачею, але розбиратися з ними треба рішуче. На Заході це розуміють і впливові люди вже починають об’єднуватися та вкладатися у протидію російському впливу.

Матеріал підготовлено за допомогою сервісів моніторингу LETSDATA та Attack Index.