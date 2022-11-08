Стало прикро за росію? Китай скасував відеозвернення голови Євроради

Відеозвернення Шарля Мішеля було записано попередньо

Китайська влада скасувала трансляцію відеозвернення Євроради Шарля Мішеля, яке мало показуватися в записі на відкритті міжнародної виставки імпорту China International Import Expo в Шанхаї.

У своїй промові Шарль Мішель різко розкритикував незаконну війну, яку росія розв’язала проти України. Також він закликав Китай "використати свій вплив", щоб врегулювати війну. У ході звернення Шарль Мішель наголосив і на залежності ЄС від російських енергоносіїв. Про це повідомляє видання Reuters.

Відеозвернення голови Євроради було записано попередньо, а на церемонії відкриття його мали показати в записі.

"За запитом китайської влади ми дійсно надали попередньо записане звернення, яке зрештою не показали. Ми відправили його звичайними дипломатичними каналами", — розповів Reuters представник Мішеля Баренд Лейтс.

На цей час влада Китаю ніяк не прокоментувала скасування трансляції відеозвернення Шарля Мішеля.

Нагадаємо, раніше Китай цинічно відреагував на масовані ракетні удари росії по українських містах. Спікер Міністерства закордонних справ КНР заявив, що потрібно дотримуватися спокою та стриманості.