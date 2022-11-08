Папа Римський досі допомагає? У росії зробили заяву щодо Франциска та України

Відповідну інформацію раніше заявляв і сам голова Римо-католицької церкви

Інформацію про те, що Папа Римський Франциск допомагає в обміні полоненими між росією та Україною, підтвердив і російський посол у Ватикані Олександр Авдєєв.

Як у вівторок, 8 листопада, пишуть російські ЗМІ, про це він заявив італійському інформагентству Askanews, зазначивши, що обмін відбувається з урахуванням списків, які передаються саме Папою Франциском.

"Звільнення російською стороною українських військовополонених або їх обмін відбуваються у тому числі з урахуванням списків, які регулярно передаються нам папою Франциском. У цій справі ми високо цінуємо особисті дії понтифіка, який виконує дуже важливу гуманітарну місію, що дозволяє повернути сотні людей їхнім родинам", — сказав російський дипломат.

Крім того, Авдєєв під час розмови із журналістами росЗМІ додав, що за будь-якої міжнародної ситуації діалог з Папою Римським є вкрай важливим для кремля, адже понтифік є завжди бажаним співрозмовником.

Варто нагадати, що кількома місяцями раніше голова Римо-католицької церкви виступив із заявою про те, що не залишився осторонь і посприяв обміну на прохання саме посланців з України. Ба більше, саме він брав активну участь у процесі звільнення захисників Маріуполя. Зокрема, Франциск доклав багато зусиль для того, щоб обмін полоненими, під час якого додому повернулися частина захисників "Азовсталі", все ж був втілений у життя.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, як Папа Франциск, відомий своєю вкрай неоднозначною позицією щодо російсько-української війни, під час чергової пресконференції, котра відбулася після його повернення з Бахрейну повідомив журналістам, що росіянам нібито непритаманна жорстокість. На що в Україні пізніше відреагували досить різко.