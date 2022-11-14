Ваші війська в Україні! Меню в Грузії обурило росіянку, але в мережі їй дісталося ще більше

Поведінка росіян при путіні порівняли з тим, як поводилися німці в 1930-і роки

Схоже, кількість росіян, які виїхали до Грузії через мобілізацію, перевищила всі можливі межі. А оскільки представники цієї країни мають звичку показувати зневажливе ставлення до всього, що не відноситься до "російського", то й поводяться вони, ймовірно, відповідним чином.

Тому місцеві жителі змушені влаштовувати їм "політінформацію" з розповіддю про те, "хто є who" і якою є міжнародна ситуація.

Такий висновок можна зробити з розповіді такої собі Чеснокової Олени, яка характеризує себе як "Зірку Поволжя, редактора текстів і подкастів".

Так ось, з вищевказаною Оленою трапилася невелика пригода: вона прийшла в ресторан Ezo поїсти, а їй принесли невелику листівку-нагадувавку з прописними істинами про те, що поки вона розважається в Грузії, армія її країни вбиває і ґвалтує в Україні жінок, дітей і людей поважного віку.. Що Абхазія та Південна Осетія – це частина Грузії. І що у війні винен не лише путін, а й усі росіяни, які не протестували проти його приходу до влади і весь час мовчали – як свого часу німці за Гітлера.

І що вона може допомогти покращити ситуацію, якщо почне протестувати – хоч би в Грузії. І підключить до цього своїх родичів та дітей.

Очевидно, інформація була настільки шокуючою для Чеснокової, що вона обурено написала: "Я все розумію, але не треба зі мною так розмовляти".

А, можливо, і з надією на те, що всі її почнуть втішати та лаяти місцеве населення: "ах, бідна Оленка – які нахабні грузини! Людина вирішила гроші витратити у ресторані, а їй тицяють у вічі листівки про те, що національний фюрер – поганий".

Звичайно, серед відгуків були й однодумці Олени, які злісно пообіцяли більше ніколи не приїжджати до Грузії, але решта читачів блогу, серед яких були в тому числі й українці, вирішили "прочитати" дівчині невелику лекцію про те, що свого часу всіх німців змусили пройти денацифікацію, оскільки їхня безпосередня вина – у тому, що вони мовчали.

І що сама вона, така собі "зірка Поволжя" анітрохи не менше винна, ніж інші росіяни.

Серед коментаторів були і росіяни, які нагадали співвітчизниці, що в самій росії слово німець до останніх років було синонімом слова "фашист". І те, що в наші дні слово "росіянин" стало синонімом слова "вбивця", "насильник" або "грабіжни" — і в цьому "заслуга" і путіна, і всіх росіян.

Поки не відомо, чи зробила висновки Чеснокова, але сам факт того, що вона не видалила пост та всі коментарі, дозволяє сподіватися на те, що росіянка хоча б почне намагатися зрозуміти, "чому росіян так усі ненавидять".

Нагадаємо, доказом того, що весь світ сприймає росію як країну-спадкоємку гітлерівської Німеччини, стають пропозиції провести після закінчення війни трибунал над військовими злочинцями — так, як колись було зроблено в Нюрнберзі.