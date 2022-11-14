Допомагали закуповувати зброю росії: США готують новий пакет санкцій через Україну

Санкції стосуватимуться 14 осіб та 28 організацій

Сполучені штати планують запровадити новий пакет санкцій проти транснаціональної мережі осіб та компаній, які допомагали росії закуповувати зброю для війни в Україні.

Міністр фінансів США Джанет Йеллен на полях саміту країн G20 в Індонезії заявила, що санкції зачеплять 14 осіб та 28 юридичних осіб, у т.ч. й фінансових посередників. Про це повідомляє видання Reuters.

"Це частина наших великих зусиль, спрямованих на те, щоб перешкодити військовим зусиллям росії та відмовити їй у необхідному обладнанні через санкції та експортний контроль", — сказала Джанет Йеллен.

Міністр не розкрила подробиць щодо того, яких осіб та компаній торкнуться санкції, а також залишила в секреті й інформацію про те, які технології зіштовхнуться із санкціями. Вона лише додала, що оголошення заплановане на вечір 14 листопада.

Зазначається, що Міністерство фінансів США ввело санкції проти великих російських промислових компаній, а Міністерство торгівлі припинило експорт компонентів американського виробництва та американських технологій, які використовувалися в деяких видах військової техніки росії.

Нагадаємо, що раніше генерал Микола Маломуж розповів "Телеграфу", куди треба бити, щоб Іран перестав допомагати росіянам у війні з Україною.