Удар по Польщі: експерти по фото уламку припустили, чия це ракета

Фотографію уламка ракети, що впала у Польщі, опублікували в мережі

Під час масованого ракетного удару російськими окупантами по Україні 15 листопада дві ракети потрапили на територію сусідньої Польщі. Внаслідок вибухів у невеликому польському селищі Пшеводів загинули двоє людей. По опублікованим в мережі фотографіям уламку ракети експерти спробували встановити, чия вона.

Кореспондент польського Polsat News видання Матеуш Ляховський поспілкувався з двома військовими експертами, один із яких не пов’язаний ні з Польщею, ні з Україною, а другий пов’язаний з українським Міноборони. Вони висловили свої припущення щодо того, чиї ракети потрапили на територію Польщі.

Уламки ракети, що впала на території Польщі

Так, за візуальними ознаками, ракета, що впала у польському селищі, могла бути крилатою ракетою Х-101. Їх уже неодноразово застосовувала росія під час обстрілів України. Крім того, Х-101 застосовували та під час масованого ракетного обстрілу нашої країни 15 листопада.

Також експерти наголосили, що за 15 км від Пшеводіва на території України є об’єкти, по яким й могла цілитися росія.

Ляховський наголосив, що на місці події працює експертна група польських військових. Вони зможуть точно встановити, чиї ракети впали у Польщі.

Нагадаємо, що Байден поспілкувався із президентом Польщі Дудою та прокоментував ракетний удар. Він засумнівався, що ракетні могли бути випущені з території росії.