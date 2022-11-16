Рус

Удар по Польщі: експерти по фото уламку припустили, чия це ракета

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1153
Місце вибуху у Польщі Новина оновлена 16 листопада 2022, 10:01
Місце вибуху у Польщі. Фото t.me/Tsaplienko

Фотографію уламка ракети, що впала у Польщі, опублікували в мережі

Під час масованого ракетного удару російськими окупантами по Україні 15 листопада дві ракети потрапили на територію сусідньої Польщі. Внаслідок вибухів у невеликому польському селищі Пшеводів загинули двоє людей. По опублікованим в мережі фотографіям уламку ракети експерти спробували встановити, чия вона.

Кореспондент польського Polsat News видання Матеуш Ляховський поспілкувався з двома військовими експертами, один із яких не пов’язаний ні з Польщею, ні з Україною, а другий пов’язаний з українським Міноборони. Вони висловили свої припущення щодо того, чиї ракети потрапили на територію Польщі.

Польща, ракета, уламки
Уламки ракети, що впала на території Польщі

Так, за візуальними ознаками, ракета, що впала у польському селищі, могла бути крилатою ракетою Х-101. Їх уже неодноразово застосовувала росія під час обстрілів України. Крім того, Х-101 застосовували та під час масованого ракетного обстрілу нашої країни 15 листопада.

Також експерти наголосили, що за 15 км від Пшеводіва на території України є об’єкти, по яким й могла цілитися росія.

Ляховський наголосив, що на місці події працює експертна група польських військових. Вони зможуть точно встановити, чиї ракети впали у Польщі.

Нагадаємо, що Байден поспілкувався із президентом Польщі Дудою та прокоментував ракетний удар. Він засумнівався, що ракетні могли бути випущені з території росії.

Теги:
#Польща #Вибух #Ракета #Пшеводов