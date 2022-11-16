Вибух ракети у Польщі: як відреагували Україна та світ

Зібрали реакцію передових країн світу на інцидент у Польщі

Падіння та подальший вибух ракет на території Республіки Польща викликало неймовірний фурор серед українців та мешканців інших держав. Загибель мирних жителів, яку спричинила атака російської армії на Україну, є фактичним кроком Кремля до війни з НАТО.

Як же відреагувала світова спільнота на те, що сталося на прикордонній польській території, розповість "Телеграф". До речі, зазначимо, що більшість західних ЗМІ, не боячись критики, на своїх передовицях відзначили — снаряд, який звалився у Пшеводуві, був російським.

Україна

За словами українського президента Володимира Зеленського, трагедія у Польщі була лише питанням часу. Агресія росії відобразилася і на інших країнах, про що наш уряд неодноразово попереджав європейських партнерів.

"Терор не обмежується нашими державними кордонами. Вже розширювався на територію Молдови. А сьогодні російські ракети вдарили по Польщі, по території нашої дружньої країни", — зазначив політик.

Також він висловив співчуття щодо загиблих, а згодом – безпосередньо зв’язався з польським колегою Анджеєм Дудою.

Зазначимо, що свою позицію висловив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. У коментарі "Телеграфу" він наголосив: єдиним винуватцем того, що сталося, є росія.

Польща

Польське керівництво дуже стривожене – після вибуху ракет було скликано екстрене засідання представників уряду. Повідомлялося, що війська НАТО перебувають у стані готовності.

"Ми діємо спокійно і зважено. На місці знаходяться польські солдати. Нас підтримують союзники, і зобов’язання витримані. Усі лідери, з якими я сьогодні говорив, переконали мене в підтримці союзників, дотримуючись усіх положень НАТО, включно зі статтею 5", — повідомив президент Польща Анджей Дуда на спеціальному брифінгу.

При цьому він зазначив, що доки слідство не буде закінчено, він не готовий відповісти, чия саме ракета впала в Польщі і хто її запустив.

Пізніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що ракета, яка вдарила вчора по прикордонній з Україною території, з високою ймовірністю належала українській ППО. При цьому він спростував, що мала місце навмисна атака на територію Польщі.

Китай

Не оминули ситуацію увагою і в КНР. На регулярному брифінгу 16 листопада спікер китайського МЗС Мао Нін наголосила – усім сторонам конфлікту зараз слід "зберігати спокій". Також вона закликала країни закликати "витриманість" у обставинах, що склалися. На велику конкретику від Пекіна чекати не довелося.

Франція

В адміністрації французького лідера Еммануеля Макрона Польщу та інші держави закликали "максимально обережно" діяти при встановленні приналежності ракети, яка впала на території Пшеводува. Також французькі політики застерігають сторони подальшої ескалації війни.

США

Незважаючи на висловлювання повної підтримки та співчуття польському народу, Штати дуже скрупульозно поставилися до інциденту з ракетою. Вони стежать за розслідуванням, що відбувається, чекаючи його результатів.

При цьому американський лідер Джо Байден під час прес-конференції на Балі заявив: він вважає "малоймовірним" можливість того, що ракета, що впала в Польщі, була випущена з території росії.

Німеччина

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що неважливо, чия ракета впала в Польщі, важливо, що це сталося через війну, яку розв’язала росія.

"Жахливе влучення ракети в Польщі потрібно ретельно розслідувати. Добре, що члени НАТО можуть швидко це зробити. Не можна робити будь-яких передчасних висновків. Але одне очевидно: нічого цього не сталося б, якби не агресивна війна росії проти України", — зазначив він.

Туреччина

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган тим часом вважає, що "могла статися технічна помилка" і "це може бути провокацією".

"Я маю поважати заяву росії. Для нас важливо, що росія сказала, що цей випадок до них не має відношення. На додаток до всього цього, під час нашої зустрічі з Шольцем вранці, він сказав, що слід детально дослідити це", — наголосив турецький лідер.

Естонія

Естонський президент Алар Каріс заявив, що вважає трагічний інцидент "поодиноким випадком", який більше не повинен повторитися. При цьому він закликав зупинити російсько-українську війну в найкоротший термін.

Фінляндія

Фінський уряд звернувся до Польщі із пропозицією допомоги під час розслідування. МЗС країни зацікавлене в тому, щоб допомогти союзникам швидше з’ясувати всі подробиці інциденту. Після цього вони готові "діяти відповідним чином" .

росія

Ніхто не здивується, що російська сторона категорично не погоджується з тим, що ракети, що вбили двох польських громадян, є випущеними її солдатами. У МЗС країни-агресора вже заявили, що інцидент щодо Пшеводову – українська провокація. До речі, вони також кажуть, нібито їхні фахівці ідентифікували уламки ракети як український снаряд С-300, що використовується у системах ППО.

Що ж кажуть іноземні експерти, котрі вивчили знімки з місця події, вже детально розписував "Телеграф".