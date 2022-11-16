Інцидент з ракетою у Польщі: українські військові розповіли США важливу деталь — CNN

Поблизу місця завдання удару в Польщі українські військові намагалися перехопити ракету рф

Українські військові повідомили Сполученим Штатам та західним союзникам, що під час масованої атаки 15 листопада намагалися перехопити ворожу ракету недалеко від місця падіння снаряда в польському селищі Пшеводув.

Час спроби перехоплення російської ракети, як заявили українські військові, приблизно збігається з часом, коли у Польщі пролунав вибух. Про це повідомляє CNN, посилаючись на джерело в адміністрації США.

Як зазначає CNN, на цей час немає точних даних про те, чи була запущена та сама ракета українськими військовими, але влада Сполучених Штатів дала оцінку інциденту виходячи саме з цієї інформації.

Раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що Україна готова надати докази "російського сліду" у події в Польщі та вимагає постійного допуску до місця вибуху представників ОБСЄ, Міноборони та Держприкордонслужби України.

Нагадаємо, що журналіст та експерт Сергій Гармаш озвучив "Телеграфу", чим інцидент на польській території може обернутися для України та чи вплине це на ставлення до Польщі.