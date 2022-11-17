"Байрактара" мало: литовці зібрали на морський дрон для України та вигадали йому жорстке ім’я

Дрон обійшовся литовцям у 250 000 доларів

Литовці вкотре допомагають українським військовим новою зброєю. Цього разу вони купили для України морський дрон. Гроші для його придбання збирали небайдужі громадяни Литви.

Йдеться про морський безпілотник, куплений Литвою для нашої країни. Його вартість становила 250 000 доларів. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив литовський журналіст Андрюс Тапінас.

За його словами, після покупки дрона було відкрито голосування за його назву. Варто зазначити, що литовці дуже оригінально назвали безпілотник.

"Це офіційно. Литовці купили для України морський безпілотник за $250 000 і всього за кілька годин, набравши 12 000 голосів, назвали його "PEACE Дец"", — йдеться в повідомленні.

Також він повідомив, що зараз тривають фінансування ще одного безпілотника з Литви.

Нагадаємо, влітку литовський журналіст оголосив на своєму каналі у YouTube запустив про збір коштів на купівлю безпілотника "Байрактор ТБ-2" для України. Необхідна сума була зібрана небайдужими людьми лише за три дні. Зазначимо, що йдеться про 5 млн. євро.