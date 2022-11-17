Ізраїль витратив на підтримку України мільйони: ЗМІ дізналися про таємну схему

Військова допомога включатиме "стратегічне обладнання"

Попри те, що Ізраїль довгий час утримувався від передачі військової допомоги, країна знайшла інший вихід із ситуації, щоб допомогти Україні. Стало відомо, що Ізраїль погодився профінансувати закупівлю "стратегічного обладнання" для України. З бюджету країни на нього було витрачено мільйони доларів.

Як повідомляє видання Haaretz, посилаючись на власні джерела західних дипломатичних кіл, ізраїльський уряд дав згоду на розширення допомоги Україні після прохання президент США Джо Байдена, який закликав не обмежуватися лише гуманітаркою.

Зазначається, що військова допомога від Ізраїлю міститиме великий арсенал коштів, приладів та іншого "стратегічного обладнання", на які країна витратила мільйони доларів. Однак про те, яке саме "обладнання" отримає Україна, поки що інформації немає.

Видання передає, що закуплену Ізраїлем допомогу буде передано через одну з країн НАТО, яка постачає зброю Україні.

Нагадаємо, раніше Ізраїль відмовив Україні у важливій зброї оборони. Президент Ізраїлю Ісаак Герцог розкрив причину та розповів, чому деяку зброю країна не може постачати. Також він зазначив, що Ізраїль надаватиме допомогу Україні там, де це можливо.