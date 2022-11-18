Папа Римський зробив неоднозначну пропозицію щодо закінчення війни в Україні

Понтифік знову схиляє ворогуючи країни до примирення

Папа Римський Франциск, відомий своєю досить неоднозначною позицією щодо російсько-української війни, виступив із черговою заявою щодо врегулювання так званого "конфлікту". Зокрема, голова Римо-католицької церкви повідомив, що Ватикан готовий на все, аби стати посередником між ворогуючими країнами та поставити нарешті крапку у їх військовому протистоянні.

Відповідну інформацію він озвучив у своєму черговому інтерв'ю для італійської газети La Stampa, наголосивши, що дотепер вірить у ймовірність примирення між росією та Україною. Крім того, понтифік закликав не здаватися та не полишати спроб повернутися до миру.

За словами Папи Франциска, зброєю досягти перемир'я точно не вдасться.

"Але кожен має присвятити себе демілітаризації сердець, починаючи зі свого власного, а потім знешкоджуючи насильство. Ми всі маємо бути пацифістами. Бажання миру, а не просто перемир'я, що може служити лише для переозброєння. Справжній мир, який є результатом діалогу. Зброєю це не досягається, тому що вона не перемагає ненависть і жагу панування, які таким чином відродяться, можливо, іншими шляхами, але відродяться", — пояснив він позицію Ватикану.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як очільник Римо-католицької церкви під час чергової пресконференції, куди він прибув по поверненню з Бахрейну зробив абсурдну заяву про те, що росіянам нібито непритаманна жорстокість. Після чого в Україні досить різко відреагували на слова Папи, закликавши його уважніше читати російських класиків, зокрема Достоєвського, позицію якого він ставив у підтвердження своїх тверджень.