Нічна атака росіян, вибух будинку в рф та скандал із розстрілом військовополонених: 5 новин, які ви могли проспати
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Зібрали важливі події, які ви могли пропустити
Поки що українці страждають через регулярні відключення світла (а деякі навіть протестують у блекауті з об’єктивних на те причин), у світі продовжує відбуватися чимало важливого та цікавого. Політики намагаються вирішити складні питання за допомогою дипломатії, окупанти знову атакують мирні українські міста, а ЗСУ, як і раніше, планомірно знищують загарбників, які прийшли на українську землю з поганими намірами.
Найгарячіші події ночі з 18 на 19 листопада "Телеграф" спеціально зібрав в одному матеріалі. Все для того, щоб ви не пропустили нічого важливого за час, поки вночі відпочивали.
Нічна атака на Запоріжжі
Після десятої вечора в Запоріжжі пролунало кілька вибухів. Як зазначив голова ОВА Олександр Старух, окупанти накрили обласний центр ракетами, було пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури.
Інформацію підтвердив і секретар міськради Анатолій Куртєв, який заявив, що по місту вдарили щонайменше п’ятьма ракетами. На місці прильоту сталася пожежа та обвал будівлі, розбором завалів займалися рятувальники.
Пошкодження були доволі масштабними — постраждало кілька житлових будинків, половина одного з районів міста тимчасово залишилася без тепла. І це напередодні сильних холодів.
Про постраждалих поки що нічого невідомо, інформація уточнюється.
Вибух газу на Сахаліні
На російському півострові Сахалін сталася значна НП. Одна з багатоповерхівок у селищі Тимівському сталася після потужного вибуху. Причиною інциденту вже назвали вибух газового балона, який перебував на балконі в одній із квартир.
Зазначається, що вибухова хвиля була настільки сильною, що зруйнувала цілий під’їзд. Наразі відомо про мінімум одного загиблого та дев’ятьох постраждалих. Розбір завалів триває, як і горіння в деяких частинах будинку. Додамо, що НП сталася близько 5 ранку Києвом (година дня за місцевим часом).
США знову розмірковує про переговори з Росією
Тема переговорів із росією — як і раніше, хвилює західних політиків. Однак тепер трохи в іншому ключі. Так, на думку представника Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, США підтримує дипломатичну розв’язку війни в Україні, але рішення сідати за стіл переговорів потрібно ухвалювати лише офіційному Києву. Якщо говорити про конкретних осіб, то таку "честь" покладають на президента Володимира Зеленського.
"Ніхто у США не штовхає, не схиляє та не підбиває його [Зеленського] до переговорів", — запевнив Кірбі.
РФ істерить через нібито вбитих військовополонених
Росіяни масово б’ються в істериці через відео, яке не має повноцінного контексту. Головними його героями є російські солдати, які здаються в полон, та воїни ЗСУ. Згідно з твердженнями російської влади, українські захисники "жорстоко розстріляли" готових скласти зброю супротивників.
Всього відеозаписів два, для зручності їх вже зібрали в одну велику. На ній чітко видно, як спочатку росіяни справді здаються в полон людям у пікселі та з автоматами. Наприкінці видно, як із дому, звідки йшли полонені, виходить ще одна людина (імовірно, російська військова) і відкриває стрілянину. Друга частина відео — тіла вже нібито мертвих окупантів, які нагадують тих, хто раніше здавався в полон. Пропагандисти стверджують, що це сталося у Макіївці на Луганщині.
Зазначимо, що інформації про те, що сталося у проміжку між двома відео, немає. Як відсутнє і офіційне підтвердження від українських захисників, що подібний інцидент мав місце. Натомість російські пропагандисти та політики вже вимагають розібратися із ЗСУ, залучити "відповідальних" до смертної кари тощо.
Успіхи на півдні
В оперативному командуванні "Південь" відзвітували про велику перемогу, яку ЗСУ здобули на цьому напрямі. Кінбурнська коса, яка ще залишається частково під контролем окупантів, була дещо "підчищена" від ворожих солдатів і техніки. Так, напередодні ЗСУ вдалося вдарити по одному з пунктів базування противника, звідки обстрілювалися зернові баржі та портові буксири у Дніпро-Бузькому лимані. Повідомляється, що знищено не лише саму базу, а і два броньовики та семеро російських солдатів.
За рештою подій дня в Україні ви можете оперативно стежити у нашому текстовому онлайні: Війна — день 269: окупанти заливають кров’ю Донбас і продовжують ракетний терор України