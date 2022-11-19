Нічна атака росіян, вибух будинку в рф та скандал із розстрілом військовополонених: 5 новин, які ви могли проспати

Зібрали важливі події, які ви могли пропустити

Поки що українці страждають через регулярні відключення світла (а деякі навіть протестують у блекауті з об’єктивних на те причин), у світі продовжує відбуватися чимало важливого та цікавого. Політики намагаються вирішити складні питання за допомогою дипломатії, окупанти знову атакують мирні українські міста, а ЗСУ, як і раніше, планомірно знищують загарбників, які прийшли на українську землю з поганими намірами.

Найгарячіші події ночі з 18 на 19 листопада "Телеграф" спеціально зібрав в одному матеріалі. Все для того, щоб ви не пропустили нічого важливого за час, поки вночі відпочивали.

Нічна атака на Запоріжжі

Після десятої вечора в Запоріжжі пролунало кілька вибухів. Як зазначив голова ОВА Олександр Старух, окупанти накрили обласний центр ракетами, було пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури.

Інформацію підтвердив і секретар міськради Анатолій Куртєв, який заявив, що по місту вдарили щонайменше п’ятьма ракетами. На місці прильоту сталася пожежа та обвал будівлі, розбором завалів займалися рятувальники.

Момент прильоту до Запоріжжя

Пошкодження були доволі масштабними — постраждало кілька житлових будинків, половина одного з районів міста тимчасово залишилася без тепла. І це напередодні сильних холодів.

Про постраждалих поки що нічого невідомо, інформація уточнюється.

Вибух газу на Сахаліні

На російському півострові Сахалін сталася значна НП. Одна з багатоповерхівок у селищі Тимівському сталася після потужного вибуху. Причиною інциденту вже назвали вибух газового балона, який перебував на балконі в одній із квартир.

Вибух будинку на Сахаліні

Зазначається, що вибухова хвиля була настільки сильною, що зруйнувала цілий під’їзд. Наразі відомо про мінімум одного загиблого та дев’ятьох постраждалих. Розбір завалів триває, як і горіння в деяких частинах будинку. Додамо, що НП сталася близько 5 ранку Києвом (година дня за місцевим часом).

США знову розмірковує про переговори з Росією

Тема переговорів із росією — як і раніше, хвилює західних політиків. Однак тепер трохи в іншому ключі. Так, на думку представника Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, США підтримує дипломатичну розв’язку війни в Україні, але рішення сідати за стіл переговорів потрібно ухвалювати лише офіційному Києву. Якщо говорити про конкретних осіб, то таку "честь" покладають на президента Володимира Зеленського.

"Ніхто у США не штовхає, не схиляє та не підбиває його [Зеленського] до переговорів", — запевнив Кірбі.

РФ істерить через нібито вбитих військовополонених

Росіяни масово б’ються в істериці через відео, яке не має повноцінного контексту. Головними його героями є російські солдати, які здаються в полон, та воїни ЗСУ. Згідно з твердженнями російської влади, українські захисники "жорстоко розстріляли" готових скласти зброю супротивників.

Всього відеозаписів два, для зручності їх вже зібрали в одну велику. На ній чітко видно, як спочатку росіяни справді здаються в полон людям у пікселі та з автоматами. Наприкінці видно, як із дому, звідки йшли полонені, виходить ще одна людина (імовірно, російська військова) і відкриває стрілянину. Друга частина відео — тіла вже нібито мертвих окупантів, які нагадують тих, хто раніше здавався в полон. Пропагандисти стверджують, що це сталося у Макіївці на Луганщині.

Зазначимо, що інформації про те, що сталося у проміжку між двома відео, немає. Як відсутнє і офіційне підтвердження від українських захисників, що подібний інцидент мав місце. Натомість російські пропагандисти та політики вже вимагають розібратися із ЗСУ, залучити "відповідальних" до смертної кари тощо.

Успіхи на півдні

В оперативному командуванні "Південь" відзвітували про велику перемогу, яку ЗСУ здобули на цьому напрямі. Кінбурнська коса, яка ще залишається частково під контролем окупантів, була дещо "підчищена" від ворожих солдатів і техніки. Так, напередодні ЗСУ вдалося вдарити по одному з пунктів базування противника, звідки обстрілювалися зернові баржі та портові буксири у Дніпро-Бузькому лимані. Повідомляється, що знищено не лише саму базу, а і два броньовики та семеро російських солдатів.

За рештою подій дня в Україні ви можете оперативно стежити у нашому текстовому онлайні: Війна — день 269: окупанти заливають кров’ю Донбас і продовжують ракетний терор України