росія готує теракт на АЕС у Білорусі: у ГУР назвали цілі провокації

На території Білорусі можуть плануватися теракти

Після того, як російська армія зазнала низки невдач на полі бою в Україні, а також малорезультативної мобілізації в росії, в кремлі, мабуть, замислилися про прискорення втягування білоруської армії у війну на своєму боці.

Так, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, найближчим часом на білоруських об’єктах критичної інфраструктури може статися низка штучно спровокованих техногенних катастроф. Повідомляється, що розробкою терактів займаються російські спецслужби, метою яких є створення необхідної для кремля громадської думки в Білорусі, а також втягування армії республіки у війну проти України.

"Місце проведення ймовірних "інцидентів" – території, що межують з країнами ЄС та Україною, зокрема, гродненської та брестської областей. Одна з головних цілей – білоруська атомна електростанція "Островець", – повідомили у ГУР МО України.

Згідно з інформацією розвідки, наразі підрозділи білоруських КДБ, МВС та прикордонних військ були приведені у стан підвищеної бойової готовності. Зазначається, що відповідальними за теракти традиційно призначать громадян країн НАТО та України, які нібито будуть переодягнуті у білоруську військову форму.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що екс-глава Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів, за якої умови Білорусь може вступити у війну проти України.

Також ми повідомляли про те, що у Білорусі місцевий аналог гасла "Слава Україні" прирівняли до нацистського.