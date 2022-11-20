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Американський генерал принизив "хвалений" російський спецназ

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Американський генерал принизив "хвалений" російський спецназ Новина оновлена 20 листопада 2022, 20:57

Генерала США вразили українські сили спеціального призначення

У США високо оцінили війська спеціального призначення України, а ось російські спецназівці з їхньої оцінки за якістю поступаються навіть афганським колегам.

За словами екскерівника Командування спеціальних операцій ЗС США генерал-майора Майка Репасса, який брав участь у підготовці українських військ, Україна відводить своїм спеціальним підрозділам важливу роль у забезпеченні безпеки країни.

При цьому він нагадав, що в Україні є одразу кілька видів військ спеціального призначення — це ССО у складі ЗСУ, ГУР у складі Міноборони та "Альфа" у складі СБУ.

При цьому останніх він схарактеризував як "ФБР із серйозними військовими можливостями".

Щодо російських спецназівців, то, за словами Репасса, вони намагалися просочуватися в українські міста, проте ніде не досягали стратегічного успіху і часто виявлялися затриманими. Тому він залишився невисокою думкою про їхні можливості.

Він провів аналогію з першими днями війни в Афганістані.

"Десантники, висаджуються на аеродромах і охороняють авіабази, або спецназ з регіональних племінних утворень, які брали участь в операціях проти Талібану. У російській армії взагалі немає нічого подібного", — зазначив він.

А ось успіхи українських партизанів американського генерала дуже вразили, оскільки рух опору діяв на всіх окупованих росією територіях. При цьому Репасс нагадав, що до партизанів періодично звертався навіть президент Володимир Зеленський у своїх відеозверненнях, щоб прискорити просування ЗСУ у низці районів.

Спочатку роль партизанів зводиться до передачі інформації про позиції противника, проте вони також влаштовували диверсії в російських тилах.

"Я вражений опором українців, особливо командуванням та урядовим керівництвом. Це дуже надихає, ми можемо багато чого повчитися в українців", — наголосив він.

Як повідомлялося раніше, глава Пентагону Ллойд Остін напередодні повідомив, що результат війни в Україні визначить курс глобальної безпеки у XXI столітті, а її наслідки будуть важливими для всього світу з обох боків Атлантики.

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