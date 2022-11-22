Журналіста Associated Press звільнили після статті про вибух ракети у Польщі: у чому причина

Інформація, отримана журналістом, не підтвердилася надалі

Під час ракетної атаки на Україну 15 листопада одна з ракет впала на території Польщі і вбила двох людей. Журналіст Associated Press, який написав про інцидент, був звільнений 21 листопада через те, що інформацію його джерела про те, що це була російська ракета, згодом спростували офіційна Варшава.

Про це повідомляє The Washington Post. Видання провело розслідування після якого 35-річного Джеймса ЛаПорта було звільнено. Після того, як ракета впала в Польщі, через кілька годин Associated Press випускає повідомлення з посиланням на представника американської розвідки, що ракети були російськими. Пізніше в ЄС та Польщі повідомили, що ракета могла належати українським силам ППО. Але інформацію AP передрукували тисячі ЗМІ по всьому світу, що викликало побоювання у суспільстві через те, що Польща є членом НАТО і удар по її території міг викликати відповідь Альянсу. AP згодом замінило статтю виправною запискою, де вказувалося, що джерело було неправим.

Нагадаємо, а те, що ракета С-300, що впала в Польщі, могла бути українською, заявив президент країни Анджей Дуда. У Польщі заявили, що дані, що підтверджують цей факт, надані США і НАТО. Офіційне розслідування триває, але в Україні впевнені: відповідальність за випадкову трагедію має нести росія. Президент Володимир Зеленський сказав, що не вірить, що ракета була українською і для справедливого розслідування потрібен допуск українських експертів до нього. Однак у понеділок, 21 листопада, стало відомо, що польська прокуратура не дала дозволу українським слідчим приєднатися до процесу. Зазначається, що участь України у розслідуванні можлива при створенні міжнародної комісії.