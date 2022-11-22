Корупція чи розвід на гроші – у росії не знають, як забезпечити себе важливим спорядженням

Купувати самі окупанти побоюються, щоб не стати жертвою шахраїв

Нестача спорядження для сотень тисяч мобілізованих росіян набуває все більш яскравих форм. Так, у Телеграм-каналах окупанти обурюються відсутністю бронежилетів у частинах Міноборони і тим, що їх доводиться купувати за свої на сервісі Avito, буквально заваленими подібними пропозиціями, яких там понад 7 тисяч оголошень.

Як обурюються в пості на одному з ТГ-каналів окупанти, один і той же продавець розмістив 152 оголошення, в яких продає "не зразки якогось заморського мультикама, плитників та інших військових аксесуарів для фахівців та співробітників, а штатне спорядження міноборони Росії".

152 однакові пропозиції

"У такий час, коли мобілізованих споряджають своїм коштом родичі, губернатори, громадські рухи, які збирають донати для нашої спільної перемоги, якийсь АНТОН, просто продає все це військове майно в промислових масштабах", — обурюються окупанти.

При цьому багато коментаторів вказують, що ціна в 13 тисяч російських рублів (7800 гривень) за подібний бронежилет виглядає явно заниженою, і підозрюють шахрайську схему.

Так, одні вказують, що бронежилети з керамічними плитами вже влітку коштували по 20-30 тисяч рублів (12-18 тисяч гривень), інші пишуть, що часто продавці в особистих повідомленнях вказують, що ціна в 13-30 тисяч рублів (7800- 18 000 гривень) — це без урахування броньових плит. З плитами комплект може коштувати до 90-140 тисяч рублів (54-84 тисяч гривень).

Нещодавно окупанти вже обурювалися тим, що пілотам їхніх гелікоптерів доведеться носити бронезахист 40-річної давності.