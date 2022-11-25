Британія знову допомагає: міністр розповів, що відправлять Україні цього разу

Крім грошей, Київ отримає від союзника й карети "швидких" та броньовані машини

У Великій Британії, котра з перших днів повномасштабного російського вторгнення підтримувала Україну, пообіцяли відправити Києву ще один пакет військової допомоги.

Як під час візиту до української столиці повідомив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі, його країна допомагатиме боротися та протистояти росії стільки, скільки це буде потрібно, аби остаточно подолати агресора. За його словами, Велика Британія стоїть і завжди стоятиме "пліч-о-пліч з Україною" і російська війна зовсім скоро зазнає невдачі.

Крім того, Клеверлі повідомив, що у найближчий час Київ отримає новий пакет допомоги, до якого увійдуть 24 "швидких", 11 автівок екстреної допомоги, а також шість броньованих машин. Також він включатиме у себе 3 мільйони фунтів стерлінгів задля відновлення пошкоджених об'єктів інфраструктури: навчальних закладів притулків тощо.

Міністр також додав, що частину коштів планують спрямувати на підтримку жертв, що постраждали від сексуального насильства під час вторгнення росії.

"росія прагне зламати рішучість України своїми жорстокими нападами на цивільне населення, лікарні та енергетичну інфраструктуру. Проте наша підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно цій чудовій країні для відновлення" – заявив Клеверлі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна тепер має можливість протистояти російським окупантам ще потужніше завдяки сучасним ракетам Brimstone 2, які вона нещодавно отримала в рамках військової допомоги від Великої Британії.