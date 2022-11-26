Китай і війна в Україні: чи причетний Пекін до зриву поставок літаків для ЗСУ і яку гру веде КНР

Аналітик Фонду "Демократичні ініціативи", експерт зі Східної Азії Олексій Живора розповів "Телеграфу" про стратегію Піднебесної

Китай тиском змусив США зірвати угоду з Польщею про постачання радянських літаків МіГ-29 Україні у березні 2022 року. Так Пекін прагнув запобігти ескалації війни, яка б могла призвести до застосування росією ядерної зброї. Про це повідомив британський журналіст, історик та письменник Оуен Метьюз.

Чи реально виглядає ця історія, "Телеграфу" розповів асоційований аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, експерт зі Східної Азії Олексій Живора. Він також оцінив позицію Китаю у ракурсі російсько-української війни.

"Така історія — цілком ймовірна. Вже кілька десятиліть Китай вибудовує імідж майбутньої альтернативи геополітичному лідерству. На думку Пекіна, якщо США відіграє роль "світової поліції", то Китай буде третейським суддею", — пояснює Олексій Живора.

Але під цією обгорткою, зазначає він, насправді все зовсім не так.

"Китай відомий тим, що замість розкидання грошима заради політичної лояльності тих чи інших держав, як це робив СРСР, вибудовує зовнішні відносини через встановлення хоча б часткової фінансової залежності під виглядом розширення торгових зв’язків. Якщо говорити простіше, Пекін щедрими інвестиційними проєктами просто намагається "задавити" майбутнього "союзника". І таким чином отримати політичний пакет впливу на ухвалення рішень у тій чи іншій країні: від виграшу "правильного" кандидата на виборах до підтримки вигідних Пекіну рішень у міжнародних інституціях. На відміну від обтічних політичних обіцянок інвестиційні договори визначають чіткі рамки і накладають на сторони цілком осяжну відповідальність.У Піднебесній такий підхід розглядається як кращий чи природніший, ніж політичні чи військові "втручання", котрі пропонує Захід", – розповідає експерт.

Насамперед, продовжує Олексій Живора, саме на економічній залежності, зокрема, побудовано відносини КНР із Північною Кореєю. Такий стан справ своєю чергою допомагає стримувати "пустельне царство" від ухвалення необдуманих рішень – і вже не перше десятиліття є неодмінною частиною діалогу Китай—США щодо Корейського півострова.

"У ситуації з Україною, після початкової програшної ставки на Москву, швидше за все, Китай знайшов формулу, за якою він зможе зберегти згаданий імідж миротворця та відстрочити реакцію Заходу на власні геополітичні амбіції. З цього боку рішення про непередачу Україні польських літаків є логічним продовженням політики діалогу та визнання Китаю силою, що зростає", – зазначає аналітик.

Олексій Живора резюмує: ні США, ні їхні союзники не готові пожертвувати стабільністю кількох регіонів в Азії та Океанії для підтримки України, тому шукають і шукатимуть таких компромісних рішень за формулою "послуга за послугу".