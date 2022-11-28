Папа Римський зробив заяву про війну в Україні: у росії його слова назвали "збоченням"

Папа римський розповів чому не згадує путіна

Папа Римський Франциск, який нещодавно потрапив у скандал у зв’язку зі своїм висловом про "прихильність до російського народу", зробив нову заяву про війну в Україні та назвав українців народом-мучеником через російську агресію.

В інтерв’ю журналістам видання Vatican News. Понтифік заявив, що якщо йдеться про мученицький народ, то є ті, хто його мучить і визнав росію країною агресором.

"Безумовно, нападник — це російська держава. Це цілком зрозуміло. Іноді я намагаюся не конкретизувати, щоб не образити, а швидше засудити загалом, хоча добре відомо, кого я засуджую. Не обов’язково вказувати ім’я та прізвище", — сказав Франциск.

При цьому він додав, чому не згадує путіна.

"Бо це не потрібно; це вже відомо. Однак іноді люди чіпляються за деталь. Усі знають мою позицію з путіним або без путіна, не називаючи його імені", — підкреслив Папа.

Крім того, Понтифік зазначив, що, на його думку, найжорстокішими в цій агресії є ті, "хто з росії, але не належить до російської традиції, наприклад, чеченці, бурятів і так далі".

На такі слова Папи Франциска поспішили відреагувати у кремлі. Так, представниця МЗС росії марія захарова висловила своє обурення щодо заяви Понтифіка. Його вона назвала "не русофобією", а "збоченням, навіть не знаю якого рівня". Про це пишуть російські ЗМІ.

"Згадайте, у дев’яності роки – на початку двохтисячних нам же говорили протилежне, що це росіяни, слов’яни, які мучать народи Кавказу, а тепер нам кажуть, що це народи Кавказу мучать росіян. Це ж треба бути збоченцями істини", — сказала захарова.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що за інформацією ЗМІ, Папа Римський хоче бути посередником на переговорах між Україною та Росією.

Також ми повідомляли, що Папа Франциск заявив про свою причетність до обмінів військовополонених під час війни в Україні.