Масштабна "бавовна" в містах росії: чому пожежі могли влаштувати по команді кремля

Експерт Олег Старіков підтвердив "Телеграфу", що рф зацікавлена в провокаціях "під чужим прапором"

Масштабні пожежі в російській Пермі на ТЕЦ, Брянській області на нафтобазі та на складі у Волгограді можуть бути провокацією російських військових чи спецслужб, аби виправдати нові масовані ракетні удари по Україні.

Таке припущення в коментарі "Телеграфу" зробив військовий експерт Олег Старіков, оцінюючи можливі причини та наслідки вогняних інцидентів в рф.

"Зараз вони (екстрені служби рф, — Авт.) там ще перевіряють всю інформацію. Але з досвіду зазначу, завжди перша інформація, яку дають місцеві ЗМІ, є правдивою. А вже потім вмикаються центральні ЗМІ, які згодом працюють в рамках ІПСО. Думаю, після того, як вони там розберуться, будемо чекати на їхню подальшу реакцію. Адже Перм далеченько від України. Якщо Брянська область знаходиться в 70 км від нас, це недалеко. Що ж до інших міст — вони сильно віддалені від нас. І реально там у них все заплутано та незрозуміло", — каже він.

Але, за словами експерта, головне, щоб вчорашні побоювання українців про нові масові ракетні удари росії по території України "не перетворилися в сьогоднішні та завтрашні й не стали реалізовуватися", а пожежі не використовувалися б кремлем як привід для чергових атак по українській території після провокацій рф "під чужим прапором".

"Сьогодні вряд чи (можна очікувати реакцію влади рф і ракетні обстріли, — Авт.) вони там у себе ще перевіряють. А от 1 грудня може бути черговий блекаут через новий ракетний напад на Україну", — прогнозує Олег Старіков.

Водночас військовий експерт Петро Черник зазначив нам, що не варто спекулювати щодо ситуації з масштабними пожежами в містах рф та роздмухувати якісь конспірологічні теорії та робити поспішні припущення.

"Це (сьогоднішні пожежі в рф, — Авт.) бавовна в чистому вигляді, хай там бавовнується. І чим більше, тим краще", — додав він.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф" раніше, напередодні в росії стався другий інцидент із вибухами за день. Так після "бавовни" в Челябінську влада Курської області заявила, що ЗСУ нібито обстріляли два прикордонні райони, через що місцеві жителі залишилися без світла.

Також ми писали, що останнім часом росіяни почали все частіше відчувати втому від новин про війну, про що свідчили дані закритого соціологічного опитування, проведеного на замовлення керівництва країни. На цьому фоні аналітики ISW попереджають, що кремль може готувати масштабну провокацію "під чужим прапором", щоб переконати населення у небезпеці.