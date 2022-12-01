Китай зробив заяву щодо війни в Україні та переговорів: у ЄС відповіли

Очільник Республіки пояснив свою позицію щодо закінчення війни в Україні через переговори

Лідер Республіки Китай, який з перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну підтримує агресора, у тому числі й зброєю, зробив нову заяву щодо російсько-української війни. Зокрема, за словами Сі Цзіньпіня військове протистояння двох країн повинно закінчитися шляхом мирних переговорів.

Як у четвер, 1 грудня, повідомило видання Bloomberg, відповідну інформацію він озвучив під час зустрічі з головою Євроради Шарлем Мішелем. За словами китайського лідера, війну в Україні необхідно закінчити шляхом мирних переговорів.

"Вирішення кризи (війни — ред.) в Україні політичними засобами відповідає інтересам Європи та спільним інтересам усіх країн Євразії", — пояснив він.

Своєю чергою, Мішель вирішив відповісти Сі Цзіньпіну, пояснивши позицію Європи. Зокрема, за його словами, Європейський Союз має сподівання, що саме Китай внесе свій внесок у припинення жорстокого руйнування та окупації, яку здійснює російська федерація.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чому Китаю не вигідне завершення війни росії з Україною та з яких причин, на думку експерта-міжнародника Артура Харитонова, китайська сторона не бажає повалення володимира путіна з його президентського крісла у рф.