Навіщо їхати в Україну – поховаємо і в москві: у столиці росії продають українські труни

Українці виробляють труни, в яких ховають російських патріотів за півмільйона рублів

Ще до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, в російському інформаційному просторі спалахнув скандал навколо елітних патріотичних трун. Так труна з назвою "Патріот" — із російським гербом, із двома кришками із цінних порід дерева, продавалася за 500 тисяч російських рублів, на той момент понад 200 тисяч гривень.

Як тоді повідомив російський Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, така російська "патріотична" труна насправді вироблялася в Україні, що ніби віщувало подальшу масову "могилізацію" окупантів в Україні з 24 лютого.

На хвилі скандалу росіян поспішили заспокоїти, що ці труни нібито не користувалися особливою популярністю у росіян через "імперський стиль". За 15 років було замовлено лише два "Патріоти". У російській ритуальній службі запевняли, що зараз не співпрацюють з Україною і не отримують нових трун уже нібито 5 років, що, втім, не завадило їм представляти модель для продажу на сайті.

Насправді ж, росіяни збрехали (нічого нового) – на сайті Московської міської ритуальної служби, як і раніше, легко знайти оголошення-пропозицію про купівлю тієї самої труни "Патріот" українського виробництва. Як і раніше, він коштує 571 200 російських рублів або 337 тисяч гривень вже за новим офіційним курсом НБУ.

Брешуть, що не продають

Виходить, у ритуальній службі просто збрехали, говорячи про низький попит на труни, адже навіщо пропонувати на продаж труни, які не продаються, та ще й виробництва України під час війни з останньою. Хіба що у російських "патріотів" такі труни справді стали мати успіх.

Цікаво, що аналогічні елітні труни "Патріот" можна купити і у Києві. Наприклад, одна із столичних ритуальних компаній пропонує аналогічні труни з такою самою назвою для різних іноземних замовників — на внутрішній кришці можна вишити будь-який герб — український, російський, німецький чи польський за бажанням замовника.

У Києві Патріот у 1,5 рази дешевший

У той же час, чи є дана фірма ритуальних послуг безпосереднім виробником трун "Патріот", "Телеграфу" з’ясувати не вдалося, але при цьому їх ціна в Києві становить 220 671 гривні, що в 1,5 рази дешевше ніж у москві.

Хоча в останньому випадку незрозуміло, навіщо власне росіяни їдуть вмирати в Україну, адже забезпечити ним труну українці можуть і в москві, тим більше, що кількість загиблих окупантів за даними Міноборони України наближається до 100 тисяч. Але попри це окупанти продовжують активно штурмувати українські позиції та поповнювати рахунок своїм убитим.