"Tomahawk", "Стриж" або супердрон "Укроборонпрому" — що вразило російську стратегічну авіацію

Що собою може представляти довга рука ЗСУ для дальньої авіації окупантів

Ранок понеділка, 5 грудня, приніс звістку про вибухи на двох аеродромах базування російської стратегічної авіації, які вважалися тиловими та безпечними. Йшлося про аеродроми "Дягілєво" під Рязанню (близько 500 км до кордону з Україною) та "Енгельс-2" у Саратовській області (близько 700 км).

Заяви окупантів та української сторони виявилися кардинально різними: в росії звинуватили ЗСУ в ударі, запевняючи, що його було завдано старим безпілотником Ту-141 "Стриж" ще радянських часів. В українській військовій розвідці відхрестилися від вибухів, назвавши їх "черговим показником деградації військової інфраструктури росії" і тим самим спростувавши заяви ворога.

На основі ж аналізу відео, що з’явилися в Мережі, виникла версія про удар по аеродромах крилатими ракетами, що рухаються майже зі швидкістю звуку.

"Телеграф" спробував розібратися, чим міг завдати удару, який показав доступність російських тилів для Збройних Сил України.

Супердрон Укроборонпрому

Офіційною версією того, що сталося з боку росії, є удар безпілотним літальним апаратом, який зумів пролетіти мінімум 700 км до Саратовської області.

Чи перебувають такі БПЛА на озброєнні ЗСУ? Так, теоретично як мінімум два, причому менш ніж за добу до удару, спікер Укроборонпрому Наталія Сад повідомила, що підприємство хоче до кінця року протестувати в бойовій обстановці новітній безпілотник з дальністю польоту до 1000 км. Дрон-камікадзе має нести до 75 кг вибухівки.

Такий тимчасовий збіг можна трактувати як елемент інформаційно-психологічної операції або як таку собі "легенду", яка повинна прикрити справжню зброю, застосовану в ході удару.

Оскільки жодних відомостей про новий дроне-камікадзе Укроборонпрому просто немає, важко оцінити ймовірність його застосування 5 грудня по аеродромам в Дягілєві та Енгельсі. Хіба що цікава вказівка на заряд вибухівки 75 кг.

Судячи з фото "ран" одного з ракетоносців Ту-22М, що з’явилося пізніше, він зазнав відчутних, проте не смертельних ушкоджень, що свідчить про або незначний заряд ВР, або про віддаленість вибуху. Дуже умовно це може говорити на користь удару саме дрона Укроборонпрому.

Втрата не стала смертельною

"Стриж" – це дрон Укроборонпрому?

Інший претендент на удар – цілком офіційний, це ще радянський БПЛА Ту-141 "Стриж", який почали виробляти та використовувати ще у 1970-і роки, які залишаються на озброєнні України. Більше того, сам "Стриж" виготовлявся у Харкові.

За своїми льотними характеристиками Ту-141 цілком здатний досягти і Дягілєва, і Енгельса, оскільки має дальність польоту до 1000 км. Щоправда, "Стриж" є розвідувальним БПЛА, тобто не призначений для завдання ударів і не несе жодного озброєння та вибухівки в базовому варіанті.

Формально Ту-141 не здатний завдати серйозної шкоди ворожому об’єкту, хіба що спричинити пожежу залишками невиробленого палива або пошкодити цыль осколками свого корпусу після вибуху. У будь-якому випадку, навряд чи подібна шкода буде надто великою. З іншого боку, при вазі БПЛА більш ніж у 5 тонн, на ньому цілком можливо встановити деяку кількість вибухівки.

Вибух явно вбив не одного окупанта

Не виключено, що саме шляхом встановлення вибухівки на "Стриж" Укроборонпром так швидко і отримав анонсований дрон з дальністю польоту в 1000 км, оскільки розробити і створити його з нуля непросто. У той же час сам Ту-141 при вазі 5 тонн для ведення розвідки є, мабуть, навіть зайвим, хоча, як показує сам удар по тилових аеродромах, "старий" виявився не по зубах російській ППО.

Крилаті ракети. Може, Tomahawk

Водночас користувачі соцмереж звернули увагу на високу швидкість польоту об’єкта, що вразив аеродром в Енгельсі. Як припустив журналіст та блогер Юрій Романенко, удар цілком міг бути завданий ракетою.

У цьому його підтримали читачі, хоча дехто зазначив, що більшість крилатих ракет не мають такої швидкості – щонайменше 700-800 км/год. Але насправді це не так, наприклад, швидкість понад 800 км/год має наймасовіша крилата ракета США Tomahawk, чиї модифікації можуть летіти на відстань до 2500 км.

Томагавк у польоті

Залежно від модифікації та завдання польоту, Tomahawk може оснащуватися ядерною боєголовкою, бронебійною, осколково-фугасною та касетною боєголовкою. Судячи з фото пошкоджень літака, поцяткованого уламками, якщо це був Tomahawk, то боєголовка була або осколково-фугасною, як у модифікації Block III, або касетною, як у Block II.

Проти припущення про Tomahawk говорить чітка позиція Білого дому про відмову передачі Україні зброї дальністю понад 300 км.

Також теоретично можлива передача Україні ракет від Ізраїлю, про що раніше заявлялося, проте це було можливо у разі передачі Росії іранських ракет, даних про що поки немає. Ізраїльські ракети "Єрихон" цілком здатні дістати до Саратовської області. Втім, маючи боєголовку з 400 кг вибухівки, вони, напевно, завдали б більш серйозних пошкоджень літакам окупантів.

Тим часом американський NYT повідомив, що російські аеродроми були атаковані таємничими українськими безпілотниками, причому у наведенні допомагав диверсійний підрозділ поряд з базою.