Вибухи на аеродромах росії: експерт перерахував нові проблеми для кремля

Олексій Їжак пояснив "Телеграфу", чому "бавовни" на летовищах стали настільки болісними для рф

Після вибухів, що пролунали 5 грудня на російських військових аеродромах у Саратовській області та під Рязанню, а також 6 грудня на летовищі в Курську окрім загроз повторних "бавовн" у кремля виникли додаткові проблеми. Вони пов'язані з тим, що ймовірне перекидання літаків стратегічної авіації ще далі на схід рф, за Урал, може спричинити низку технічних, логістичних й організаційних складнощів для повітряних сил росії.

Таке припущення "Телеграфу" висловив експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак, оцінюючи можливі наслідки для рф після серії ударів по її військових летовищах з важкими бомбардувальниками.

Зазначимо, раніше британська розвідка після вибухових інцидентів на аеродромах в росії прогнозувала, що військові рф спробують перекинути літаки на авіабази розсередження. Згодом деякі ЗМІ повідомляли, що свою стратегічну авіацію рф напевно тимчасово перекине вглиб країни.

"Якщо вони таке зробили (сховали літаки ще далі на сході рф. — Авт.), це означає — росіяни поки не знають, як від цього (повторних ударів. — Авт.) захиститися. Це також означає: вони можуть тимчасово перекинути за Урал і те, що їм не дуже потрібно. Вильоти вони не можуть робити з інших аеродромів, це дуже складно. Думаю, якщо вони перебазували все (достеменно ми цього знаємо), це означає, що збільшився період між великими нальотами на Україну. Поки вони накопичують ракети — приблизно від кількох тижнів до місяця з'являється між масованими ударами. Але наносити удари з аеродромів, що знаходяться за Уралом, думаю, для них дуже-дуже проблематично. Таке навряд чи можливо", — каже він.

Зокрема, за словами експерта, здійснювати авіаційні удари по Україні з-за Уралу ракетами Х-101 росіяни теоретично можуть (адже траєкторію пусків можна прорахувати математично), але найбільш вірогідна ракетна загроза для українців від рф залишається з напрямку Каспійського моря.

"Літаки будуть долітати до Каспію чи до Волгодонська Ростовської області і звідти стріляти. Проте тут справа в іншому: російські бомбардувальники вимагають постійного обслуговування, оскільки їх треба заправляти, завантажувати ракети, перевіряти всі системи тощо. Для цього потрібно багато обладнання. Значно більше, ніж ми бачимо на цивільних аеродромах, коли літак готують до злету. А для стратегічних бомбардувальників існує дуже багато складних процесів. Наприклад, такий літак не можна автономно заправляти і готувати до вильоту. Зрештою, десь екіпажу теж треба знаходитися у комфортних умовах та чекати наказу, і так далі", — аргументує Їжак.

Також представник Інституту додав, що у стані вищої готовності до удару екіпаж та літак можуть перебувати кілька діб, "а після цього треба знову, умовно кажучи, зливати пальне, розвантажувати ракети і заново все перевіряти".

"Перекинути літаки на постійну основу на інші авіабази на сході росіянам дуже важко. Аби наносити удари, робити їм це потрібно буде з тих аеродромів, які для цього придатні. А "Енгельс" як раз таким і був. На тих же аеродромах, які знаходяться за Уралом, напевно є якісь можливості. Однак для нанесення ударів скоріше по Китаю, ніж по Європі", — пояснює експерт.

Він уточнює, якщо рф перебазувала стратегічні бомбардувальники на схід рф, то зробила це тимчасово, поки росіяни не вирішать проблеми основних аеродромів "та не зрозуміють, що там робити".

"Тому можна сказати, що зараз авіаційний компонент ударів по Україні відходить взагалі на задній план", — оцінює Їжак.

Тим не менш, як продовжив експерт, після певної ситуативної паузи запускати ракети з літаків росіяни все одно спробують, використовуючи старі аеродроми, "адже навряд чи можна по-іншому".

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", минулого тижня сталися також масштабні пожежі в російській Пермі на ТЕЦ, Брянській області на нафтобазі та на складі у Волгограді.

Крім того, ми писали раніше, що за прогнозами військового експерта Євгена Дикого, Україна напевно вже має технічні можливості вражати військові об'єкти на території росії далеко від українського кордону завдяки безпілотним літальним апаратам далекого радіусу дії. Тож "бавовни" на військових об'єктах рф продовжаться.