"Незвичне явище": Зеленський значно збільшив кількість діалогів із лідерами інших держав

Президент став частіше проводити переговори із представниками країн-партнерів

На тлі активізації бойових дій на Донбасі, ракетних ударів ворога по українських енергооб’єктах та масованих відключень електропостачання Київ активізував дипломатію.

Як пише агенція Reuters, президент України Володимир Зеленський напередодні поспілкувався з лідером Сполучених Штатів Америки Джо Байденом, а також колегами з Туреччини та Франції — Реджепом Тайіпом Ердоганом та Еммануелем Макроном, активізувавши зусилля щодо припинення війни, яку росія розв’язала проти України.

За підсумками цих діалогів, український гарант розраховує на "важливі результати" вже цього тижня.

"Хоча Зеленський провів численні переговори з Байденом, Макроном та Ердоганом з моменту вторгнення російських військ наприкінці лютого, така кількість дискусій лише за один день — незвичайне явище", — йдеться у статті.

Попередньо відомо, що розмова з Байденом стосувалася посилення української ППО. З Макроном він обговорив "оборону, енергетику, економіку, дипломатію", а з Ердоганом торкнувся болючого питання експорту українського зерна.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент Зеленський продовжує активно спілкуватися із західними лідерами: обговорив нещодавно опубліковану українську формулу світу, а також ситуацію в енергетичній сфері.