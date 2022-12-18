"Не бачу кінця": Папа Римський зробив нову заяву щодо війни в Україні

Понтифік продовжує засуджувати війну

Папа Римський Франциск зробив чергову заяву щодо закінчення війни в Україні, в якій припустив, що бойові дії в нашій країні не закінчаться незабаром.

На думку понтифіка, війна досягла світових масштабів і "багато рук мішають цей казан", а тому чекати на швидке її завершення не варто. Про це Папа Римський сказав в інтерв’ю газеті ABC.

"Я не бачу кінця найближчим часом, тому що це світова війна. Не забуватимемо про це. Багато рук мішають казан війни. Це глобально. Я думаю, що війну починають, коли імперія починає слабшати. І коли є зброя, яку потрібно використовувати, випробовувати та продавати. На карту поставлено дуже багато", — сказав Франциск.

Понтифік підкреслив, що продовжує засуджувати війну та підтримувати Україну. Але водночас він додав, що сторони не дослухаються до його слів.

"Я приймаю тут усіх. Зараз Володимир Зеленський утретє надсилає до мене одного зі своїх духовних радників. Залишаюся на зв’язку, приймаю їх, допомагаю", — додав Папа Римський.

Нагадаємо, що раніше понтифік заявляв, що Ватикан готовий на все, щоб стати посередником між ворогуючими країнами та поставити нарешті крапку в їхньому військовому протистоянні.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба своєю чергою закликав Папу Римського припинити закликати Київ разом із Москвою зупинити війну, оскільки з його слів може виникнути враження, що українці також несуть відповідальність за російське вторгнення.