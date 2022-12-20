У росії біля кордону з Україною дрон атакував енергооб’єкт: з’явилося відео

Працівники підприємства не постраждали

Вівторок у росії видався специфічним. Зранку у Брянській області пролунав вибух, а в обід стало відомо про спалах газопроводу в Чувашії.

Більше того, вдень пролунав ще один вибух у Брянській області, після якого у мешканців зникло світло. Telegram-канал "Політика Країни" поділився відео атаки безпілотника на будівлю регіональних електромереж Трубчевська Брянської області росії.

За інформацією російських пабліків, нібито український дрон атакував будівлю "Регіональних електричних мереж" у Трубачівську, що неподалік кордону з Україною. Місто частково залишилося без світла. Влада регіону підтвердила удар і заявила, що постраждалих немає.

На кадрах видно, як щось підлітає до будівлі, врізається в неї, після чого лунає вибух. Уламки стіни та даху розлетілися на кілька метрів.

Раніше ми розповідали про те, що в росії розбився черговий гелікоптер. Загинули три члени екіпажу.