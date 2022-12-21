Готуються обороняти москву та пітер? шойгу зробив цікаву заяву

У росії готуються до ймовірного вторгнення НАТО до Пітера та Москви

Росія має намір створити додаткове угруповання військ на північному заході країни. Окупанти, як і раніше, бояться, що на них нападе НАТО, незважаючи на заяви членів Альянсу про наміри не вступати у війну з російською федерацією.

Про це під час свого виступу заявив міністр оборони країни-агресора сергій шойгу, передають росЗМІ.

За його словами, НАТО прагне наростити військовий потенціал біля кордонів росії. Приводом цього став вступ Фінляндії до Альянсу. Щоб захистити свої міста на північному заході росії, необхідно наростити військовий потенціал і створити угруповання військ.

"З огляду на прагнення НАТО наростити військовий потенціал поблизу російських кордонів, а також розширити Північноатлантичний альянс за рахунок Фінляндії та Швеції, потрібне вжиття заходів у відповідь щодо створення відповідного угруповання військ на північному заході росії", — заявив шойгу.

Крім того, глава Міноборони росії заявив, що в Московській і Ленінградській областях необхідно створити два міжвидові стратегічні територіальні об’єднання збройних сил.

Раніше ми розповідали про те, що в США спрогнозували скільки часу знадобиться НАТО на розгром росії. За попередніми оцінками, війна триватиме менше ніж тиждень.