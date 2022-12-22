"Ознака розпачу": у Лондоні оцінили закупівлі путіним зброї у Північної Кореї

Північна Корея передала росії першу партію озброєння для обстрілів України

З дня на день в Україні очікується черговий масований ракетний удар. Але щоб його зробити, росії для початку потрібні самі ракети, запаси яких закінчуються. Глава росії владимир путін звернувся до уряду КНДР з проханням надати зброю.

Про це повідомляє сайт уряду Великої Британії.

Англійці не оцінили цей крок і навіть назвали його відчайдушним.

"Той факт, що президент путін звертається за допомогою до Північної Кореї, свідчить про відчай та ізоляцію росії. Ми працюватимемо з нашими партнерами, щоб Північна Корея заплатила високу ціну за підтримку незаконної війни росії в Україні", — сказав міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Конюшини.

Як повідомляє Reuters, ПВК "Вагнера" вже отримала першу партію зброї з КНДР, але її власник Євген Пригожин публічно це заперечував.

Представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що глава "Вагнера" шукав у всьому світі постачальників зброї для підтримки своїх злочинних дій в Україні.

За оцінками США, група "Вагнер" налічує 50 000 осіб, розміщених в Україні, включаючи 10 000 контрактників та 40 000 засуджених, набраних із російських в’язниць, додав він.

Раніше ми розповідали про те, що росіяни зіпсують з приводу передачі Україні ЗРК Patriot та обіцяють знищити всі ракети на підльоті.