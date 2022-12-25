Путін "не знає правду про війну": західне медіа запускає російський міф «про доброго царя»

Західних лідерів намагаються переконати у необхідності контактів із кремлівським фюрером

В американському виданні The Wall Street Journal, яке нещодавно повідомляло про "підстави" при постачанні американських HIMARS для ЗСУ вийшла нова стаття з черговою "сенсацією" – про те, що бункерний "сиділець" володимир путін нібито не знає правду про ситуацію на фронті, оскільки його водять за ніс "нехороші придворні".

На даний факт звертає увагу шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар.

"Є показова стаття WSJ про "бідного" фюрера, який не знає, що відбувається в Україні: "жменька радників" ізолювала його від правдивої інформації про війну. Стаття нібито написана на основі розмов "з нинішніми та колишніми російськими чиновниками, близькими до Кремля ", — пише Сохар.

Такою статтею, вважає журналіст, "верховний бункерний проживалечь" посилає сигнал світу, — фюрера обдурили, тримають в ізоляції, з ним ще варто спілкуватися. Логіка дуже проста.

Фільтр пропуску інформації нібито виглядає так: командири з фронту передають інформацію ФСБ, а та – Патрушеву. І вже він кладе папку на стіл фюрера та відповідає за те, що там написано.

Але річ у тому, що з десятків інших публікацій відомо, що Патрушев, Ковальчук та ФСБ стають громовідводвами – на них поступово вішають відповідальність за початок війни. Цей наратив вигідний фюреру, бо поділяє відповідальність за злочини між усіма членами "політбюро". Свого часу Сталін вимагає від свого оточення підписувати розстрільні списки. Щоб не "зіскочили".

"Цар – добрий… і ошуканий". Кремль не тільки прагне зняти частину відповідальності за провальну війну, бункер посилає сигнал для решти світу – фюрера тримають в ізоляції, будьте як Макрон – телефонуйте, говоріть з ним, сідайте за стіл переговорів та переконуйте”, – упевнений шеф-редактор OBOZREVATEL.

Справа в тому, на його думку, що Путіну потрібні контакти з сильними світу цього. Заради цього він готовий виставити себе дурнем, якого нібито водять за носа бояри. А це вже розпач. Крім того, слід враховувати, що "WSJ неодноразово "курила" публікації вигідних Москві меседжів", — резюмує український журналіст.

Нагадаємо, що видатний російський опозиціонер Гарі Каспаров в ефірі програми "Орестократія" пояснив ситуацію, яка склалася зараз у росії: більшість жителів цієї країни вважають, що війна далеко не програна, і путін зможе "викрутитися" із ситуації, що склалася, "натиснувши" на світових. лідерів. І цілком логічно припустити, що стаття в WSJ — одна з таких "хитрощів".