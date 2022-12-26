Знову згадали про мир. путін та пропагандисти заговорили про переговори

Заява звучала цинічно після різдвяних обстрілів Херсону

Росія вчергове порушила тему переговорів про мир. Напередодні російський диктатор володимир путін в інтерв'ю каналу "россия-1" сказав, що москва завжди прагнула вирішувати суперечки шляхом мирних переговорів.

Це виглядало особливо цинічно, адже за день до цього, на Святвечір, росіяни обстріляли із "Градів" місто Херсон.

Мир на умовах агресора

Серед основних тез путіна було те, що росія "відкрита для переговорів" про завершення війни. Тепер кремль нібито готовий домовлятися з усіма "учасниками процесу про якісь прийнятні розв’язки".

Але на думку путіна, благим намірам перешкоджає Україна, бо влада заборонила вести з ним перемовини:

"Ми готові домовлятися з усіма учасниками цього процесу про прийнятні якісь розв'язки. Але це їхня справа, це ж не ми відмовляємось від переговорів, а вони", — сказав путін.

Окрім України, на думку путіна, винен Захід, який нібито хоче "розтягнути історичну росію".

"Розділяй і володарюй. Ось вони завжди намагалися це зробити, намагаються це зробити та зараз. А наша мета в іншому — в об'єднанні російського народу", — заявив він.

Водночас кремль заявляє, що буде боротися, доки не буде досягнуто всіх його цілей. путін також повторив, що у москви немає іншого вибору і сказав, що вважає, що Кремль діє в правильному напрямку:

"Ми захищаємо наші національні інтереси, інтереси наших громадян, нашого народу", — сказав він.

Наратив про мирні переговори протягом тижня просували й через іноземних спікерів та медіа. Зокрема, як звернув увагу Центр протидії дезінформації, у виданні The American Conservative полковник у відставці Дуглас Макгрегор зі США заявив, що єдиним рішенням є "мирні переговори та визнання законних інтересів безпеки росії в регіоні". Telegram-канали, з посиланням на Politico, стверджували, що офіційні особи США прагнуть завершення конфлікту дипломатичним шляхом. У Telegram-каналах поширювали тезу про те, що українці мають зупинити супротив.

Заява на тлі обстрілів

За день до заяви путіна його армія цинічно обстріляла понад 25 міст на лінії фронту Куп’янськ-Лиман і майже 20 у Запоріжжі, повідомили у Генштабі ЗСУ. Щонайменше 10 ракетних обстрілів також завдали Куп'янського району Харківської обл. Військові попереджають, що загроза авіа- та ракетних ударів зберігається.

Тимчасом президент України Володимир Зеленський, говорячи про удар по Херсону, під час якого, загинуло щонайменше 10 людей, пообіцяв: "Ми знайдемо кожного російського вбивцю".

Окрім цього Зеленський попередив українців, що москва намагатиметься зробити останні дні 2022-го року темними та важкими, треба бути готовими до будь-якого сценарію. Він сказав, що росія втратила все, що могла, цього року, а темрява не завадить Україні повести окупантів до поразки.

путіну порадили повернутися до реальності

Офіційний Київ продовжує дотримуватися тези про те, що не зупиниться, доки останній російський солдат не буде вигнаний з усієї території. Реагуючи на чергову брехню диктатора, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter порадив путіну повернутися до реальності:

"1. росія одноосібно напала на Україну та вбиває громадян. Жодних інших "країн, мотивів, геополітики" немає. 2. росія не хоче переговорів, а намагається уникнути відповідальності. Це очевидно, тому рухаємося до трибуналу", — написав він.

США теж сумніваються у мотивах путіна. Раніше речник Білого дому Джон Кірбі сказав, що путін не продемонстрував жодних ознак того, що готовий вести переговори задля припинення війни.

"Навпаки – усе, що путін робить на землі та в повітрі, свідчить про людину, яка хоче й надалі продовжувати насильство над українським народом", – підкреслив Кірбі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що не налаштований оптимістично щодо можливості ефективних мирних переговорів у найближчому майбутньому.