У Бундерстазі жорстко висловилися про відносини з росією та танки для України

Штрак-Циммерман вважає великою помилкою відмову німецького уряду постачати танки Україні

У Німеччині вважають, що нормальних відносин між західними країнами і росією не буде десятки років і вчергове назвали лідера країни-агресора володимира путіна воєнним злочинцем і терористом.

Про це у своєму черговому інтерв'ю для RND заявила голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман, зазначивши, що досить велика кількість росіян підтримує путінську ідеологію щодо війни в Україні.

"росія вийшла з-поміж цивілізованих держав, а володимир путін — військовий злочинець, терорист, масовий вбивця", — сказала вона.

За словами очільниці Бундестагу, головним завданням майбутніх поколінь, однак виключно при умові, що рф зміниться, буде спроба відновити діалог одне з одним.

Також вона додала, що величезна кількість російських солдатів кожного дня вбивають, катують і ґвалтують мирних українців, тож відповідальність за цю війну лежить і на них.

"Не обтяжених, нормальних відносин з росією не буде десятиліттями. Політична система в рф повністю виродилася і повинна бути повністю змінена. Тому завданням наступних поколінь, якщо росія зміниться, буде знову почати говорити одне з одним", — підсумувала вона.

Штрак-Циммерман переконана, що відмова канцлера ФРН Олафа Шольца надати Україні військову допомогу у вигляді танків, які допомогли б ЗСУ відтіснити ворога, є великою помилкою.

"Відмова канцлера надати Україні танки для боротьби за виживання не тільки незрозуміла, а й тривожно недалекоглядна. Ситуація, особливо для мирного населення України, катастрофічна. Я так втомилася від виправдань, чому ми не можемо поставити танки", – сказала глава Бундестагу.

Ба більше, на її думку, великою помилкою Німеччини є й те, що росія сприймає постачання танків Києву як "перетин червоної лінії", додавши, що ФРН вже відправляла Україні гаубиці та іншу важку техніку для протистояння військовій агресії.

"Судячи з усього, російський наратив працює і заважає декому в канцелярії дати Україні такі необхідні танки. Будь-хто, хто фантазує про те, що червона лінія буде перетнута з росією, розповідає історію агресора, а не жертви", – пояснила вона.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що попри відмову постачати Україні танки, Німеччина все ж продовжує допомагати Україні, відправляючи їй інше потужне озброєння. Зокрема, вже найближчим часом до Києва прибудуть самохідні гаубиці та зенітні артилерійські установки Gepard.