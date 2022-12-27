"Один шанс з десяти". Експерт пояснив, чи вдасться виключити росію з ООН і Радбезу

Олексій Мельник розказав "Телеграфу", що ініціатива України може стати прецедентом, але є низка перешкод

Ініціатива України щодо позбавлення росії членства в Раді безпеки ООН має шанси на успіх, але незначні — все через процедурні бюрократичні бар'єри та позицію самої рф.

Таку думку в коментарі "Телеграфу" висловив співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник.

Зазначимо, напередодні МЗС України оприлюднило відповідну заяву, наголошуючи, що рф не проходила процедуру вступу до ООН і захопила місце колишнього СРСР.

"Така ініціатива України може бути прецедентом. Якщо говорити про перспективи того, що буде досягнута мета (виключення рф з ООН і РБ ООН, — Авт.), вони мають один шанс з десяти. І це в кращому випадку. Але в будь-якому разі це варто було б робити, оскільки дійсно для такої ініціативи є всі підстави і щоб піднімати таке питання на міжнародному рівні", — каже він.

Експерт також пояснив, що процедурно росію міжнародне співтовариство не виключить з ООН, але може поставити питання перед кремлем, щоб рф "заднім числом" написала заяву з проханням прийняти російську федерацію до складу Організації.

"Якщо навіть такий результат буде, це все одно результат. Те, що росію виключать з Радбезу ООН, наразі це теж виглядає малоймовірним. Але, знову ж таки, гра варта того, щоб це ініціювати", — наголошує Мельник.

Разом з тим він нагадав, що в 1991 році росія оголосила себе правонаступницею СРСР, взявши на себе борги Радянського Союзу, "але при цьому росіяни мовчать про активи, які вони присвоїли собі й це є одним з дискусійних/конфліктних питань, яке не було вирішено між Україною і росією".

"Якщо зараз повернутися в 1991 рік, очевидно тоді Україна мала б ставити питання з білоруссю про те, що місце в Радбезі ООН мали б займати щонайменше три держави — окрім росії ще й Україна і РБ, які, як відомо, були членами ООН та її засновниками", — пояснює він.

Міжнародник додав, що ускладнює ситуацію той факт, що після розпаду СРСР пройшло вже 30 років, і в ООН не має бажання піднімати старі документи, аналізувати файли і робити відповідні висновки та системні кроки.

"Процедурно ініціативу України можна розглядати лише через генасамблею ООН, адже зрозуміло, що в Радбезі росія має право вето. Навіть якщо раптом, скажімо, захворіє небензя (постійний представник рф в ООН і РБ ООН, — Авт.), впевнений, що окрім росії Китай також цю ідею не підтримає. Щонайменше утримається. Але той факт, що рф її заблокує, абсолютно очевидно. Генеральна асамблея при всіх обмеженнях і повноваженнях може розглянути це питання, проте повторюсь: у кращому разі шанси — один до десяти. Але в будь-якому разі це варто було б ініціювати"— резюмує він.

Нагадаємо, нещодавно в Конгресі США заявляли про намір розглянути резолюцію про позбавлення росії місця в Радбезі ООН.

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