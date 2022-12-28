"Сивий лис": висування Ердогана на Нобелівську премію миру насмішило українців

Про висування Ердогана на премію заявив речник турецького парламенту

Анкара висунула кандидатуру турецького президента Реджепа Тайіпа Ердогана на Нобелівську премію миру.

Як повідомляє газета газета Star, таку заявку подав спікер Великих національних зборів Туреччини (парламенту) Мустафа Шентоп. Він вважає, що президента мають номінувати за зусилля щодо встановлення миру між Росією та Україною.

"Я висунув кандидатуру президента Ердогана на Нобелівську премію миру за його зусилля щодо встановлення миру між Росією та Україною. У мене є заявка", — передає видання слова турецького політика.

За словами Шентопа, про висунення політика заявлять і інші країни.

Варто зазначити, що подібна новина в Мережі викликала неоднозначну реакцію. Деякі зазначали, що, на їхню думку, Ердоган нібито не заслуговує на цю премію, оскільки той "намагається всидіти на двох стільцях".

Однак у той же час, деякі зазначали, що Ердоган зробив багато важливих речей для нашої країни.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що турецькі чиновники не бачать передумов для завершення бойових дій в Україні найближчим часом, проте вкотре заговорили про необхідність врегулювати війну в Україні через мирні переговори.

Також ми повідомляли про те, що під час телефонної розмови з володимиром путіним президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган зробив неприємну для російського диктатора заяву.