В Ірані не всі прагнуть допомагати росії: що противник віддає в обмін на "Шахеди"

Щоб отримати іранські дрони, росія готова віддати дві ескадрильї літаків

Іран і росія уклали попередні домовленості з приводу постачання дронів та ракет. Нещодавно стало відомо, що рф отримала чергову велику партію "Шахедів", проте не всі в Ірані позитивно ставляться до співпраці з путіним.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів представник ГУР МОУ Андрій Юсов.

За його словами, глава Кремля прагне отримати не лише дрони, а й балістичні ракети, проте поки що вони залишаються забороненим плодом для росії.

"Над цим йде серйозна робота, хоча попередні домовленості ми знаємо, що вони є, але тепер залишилося дочекатися і подивитися. Наскільки нам відомо, то в Ірані не всі прагнуть допомагати путіну, розуміючи, чим це для іранського режиму може загрожувати" , – Повідомив Юсов.

А речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що росія хоче отримати від Ірану дешеві дрони Shahed в обмін на дві ескадрильї літаків Су-24 (штурмовики) та Су-35 (винищувачі). Росіяни не можуть застосовувати свою авіацію у небі над Україною.

У США глибоко стурбовані співпрацею Ірану та росії, пише New York Times. Президент Джо Байден проводить комплекс зусиль, щоб в Ірані більше не виготовляли дрони і не могли передавати їх росії.

Наразі немає підтвердженої інформації про те, що Іран передав росії балістичні ракети для війни в Україні. Але Кремль може отримати ракети меншого радіусу, щоби обійти санкції.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Ірані погрожують Зеленському після його промови в Конгресі США. Влада країни продовжує зрікатися співпраці з росією.