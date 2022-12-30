"Нейтралітетом тут і не пахне": Саакашвілі пояснив, що не так із позицією Грузії щодо України

Саакашвілі переконаний що у такій війні нейтралітет зберігати просто неможливо

Грузія не зберігає нейтральну позицію щодо війни в Україні, адже у такому потужному військовому протистоянні нейтральність просто неможлива.

Таку думку у своєму інтерв'ю для видання "УП" озвучив експрезидент Грузії та очільник Одеської ОДА Михеїл Саакашвілі, коментуючи позицію Грузії у російсько-українській війні.

"Це не нейтральна позиція. Нейтральності у такій війні бути не може. Зараз з'явилася інформація, що до Грузії збирається приїхати (заступник глави адміністрації президента росії – ред.) сергій кирієнко, якщо вже не приїхав – один із головних ідеологів цієї війни", — пояснив він.

Саакашвілі також нагадав рішення російського міністерства закордонних справ щодо скасування візового режиму для громадян Грузії. За його словами, зараз російські офіційні особи та пропагандисти на регулярній основі хвалять грузинську владу за те, що вона тримає Саакашвілі за ґратами. Крім того, Грузія офіційно була виключено зі списку недружніх до рф держав, хоча туди зараз входить близько половину світу. Водночас, станом на сьогоднішній день, на території грузинської держави офіційно оперують російські пропагандистські канали, зокрема грузинською мовою.

Також він додав, що грузинська сторона жодного разу негативно не висловилася щодо агресії рф проти України. Ба більше, вона постійно коментує дії та рішення Києва у знущальному тоні, тож про нейтралітет тут не може бути й мови.

"Грузинська влада звинувачує не лише Зеленського, що він мене нібито вислав зі спецоперацією та із завданням розв'язати війну. Але останнім часом вони звинувачують ще й США, що чітко показує вектор. І про який нейтралітет ми говоримо, коли різдвяне село перед Президентським палацом у Тбілісі влада Грузії офіційно назвала "російським селом", — підсумував він.

Саакашвілі також додав, що грузини мають величезну неприязнь до навали переселенців з росії, аж до такої степені, що влада країни має планує ввести кримінальну відповідальність за русофобські висловлювання та дії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі прокоментував своє отруєння, наголосивши, що його намагалися вбити по замовленню кремля та особисто диктатора володимира путіна.