Новий глава МЗС Ізраїлю зробив незвичайну заяву щодо України та росії

Ізраїль продовжить надавати допомогу Україні, але робити це буде не публічно

В Ізраїлі заявили, що продовжать надавати Україні гуманітарну допомогу. Натомість уряд країни рідше згадуватиме про війну на українській території в публічній площині.

Про це повідомляє The Times of Israel із посиланням на заяву нового міністра закордонних справ Ізраїлю Елі Коена.

За його словами, влада країни менше обговорюватиме війну в Україні, але не відмовляться від допомоги.

"З приводу росії та України одне ми зробимо точно — менше говоритимемо публічно", — сказав Коен.

Водночас гуманітарна допомога Україні продовжуватиметься в тих обсягах, які були обумовлені раніше.

Також глава МЗС Ізраїлю заявив, що підготує для місцевого кабінету міністрів докладну довідку щодо ситуації в Україні, щоб тримати їх у курсі важливих подій. Це допоможе владі Ізраїлю сформувати "відповідальну політику" щодо допомоги Україні.

"У будь-якому разі надання нами значної гуманітарної допомоги Україні буде продовжено", — резюмував він.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Ізраїль може допомогти Україні закрити небо. Але не йдеться про передачу систем "Залізний купол".