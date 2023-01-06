"Варварські дії рф": Байден пояснив необхідність продовжувати надавати допомогу Україні

Агресор не збирається зупинятися, тому допомога Україні не повинна припинятися

Незважаючи на недавню передачу Україні унікальної системи управління артилерією, США не мають наміру відмовлятися від допомоги нашій країні, оскільки бойові дії зараз досягли критичної точки і ЗСУ потребують максимальної допомоги.

Про це заявив американський президент Джо Байден. Його слова наводить у Twitter журналістка з пулу Білого дому Дженіфер Якобс.

"Зараз війна в Україні перебуває у критичній точці. Ми маємо зробити все можливе, щоб допомогти українцям протистояти російській агресії", – заявив Байден на засіданні уряду країни.

За його словами, країна-агресор продовжує варварські дії.

"росія не намагається гальмувати. Дії, які вони роблять, такі ж варварські, як і рік тому ", — додав президент США.

Також господар Білого дому схвалив рішення канцлера ФРН Шольца поставити додаткові батареї ППО Patriot нашій країні.

Нагадаємо, що Німеччина справді різко змінила ставлення до допомоги Україні та готує також передачу ЗСУ бронемашин Marder.