Не попередив про вторгнення: Китай не довіряє путіну - Financial Times

У китайському уряді заговорили про недовіру до президента росії

Російський диктатор володимир путін не попереджав президента Китаю Сі Цзіньпіна про свої наміри напасти на Україну. Однак він заявляв про те, що росія буде готова відповідати у разі атаки на свої території.

Як повідомляє Financial Times, посилаючись на власне джерело в китайському уряді, путін говорив китайському лідерові про те, що війська Росії можуть відповісти, якщо українська армія почне атаку на росію, але водночас він промовчав про плани повномасштабного вторгнення. Тепер у китайському уряді говорять про недовіру особисто до російського диктатора.

У FT зазначили, що Китай припускає сценарій, за яким росія вийде з конфлікту з Україною економічно і політично ослабленою "другорядною державою".

Водночас стало відомо, що заступника міністра закордонних справ Китаю Ле Юйчена було знижено на посаді через те, що він не зміг спрогнозувати війну росії з Україною.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Китай озвучив свою позицію щодо повномасштабної війни в Україні, яку розв’язала росія. Вибирати між "друзями" у Китаї не готові.