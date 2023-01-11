Нейтралітет розігрався? Швейцарія ветувала відправку Україні військової допомоги — ЗМІ

Який саме вид військової допомоги заблоковано не повідомляється

Іспанія надає Україні значну підтримку у захисті від росії. Однак, не все так гладко — повідомили про блокування частини військової допомоги, на яку очікує Україна. На певні поставки не дала дозволу країна-виробник — Швейцарія, було накладено вето.

Про це глава Міноборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила під час зустрічі іспанських послів у Мадриді. Іспанія продовжить підтримувати Україну у захисті від "несправедливого, незаконного та жорстокого" російського вторгнення, сказала міністр. Міноборони Іспанії звернеться по допомогу до посольства в країні, щоб отримати дозвіл.

Роблес також описала, яку допомогу Україна вже отримує від Іспанії, включаючи прийом біженців, навчання військових та лікування у шпиталях країни. Міністр зазначила, що Іспанія збільшує фінансування витрат на військову промисловість, оскільки про захищеність немає мови і "ракета може прилетіти з Москви до Мадриду".

Зазначимо, що Швейцарія традиційно нейтральна країна і з 1800-х не бере участі у війнах. Після російського вторгнення вона всупереч цьому допомагала Україні гуманітарно і запровадила санкції проти росії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Іспанії біля українського посольства стався вибух наприкінці листопада. Посилки із бомбами прийшли й іспанським міністрам. Українські дипломатичні місії в інших країнах отримали пакети з очима тварин.