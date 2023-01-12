Танки Leopard для України: у Німеччині різко окреслили свою позицію

ФРН поки не готова змінювати свою позицію щодо танків для України

Німеччина не змінила свою позицію щодо небажання надати Україні танки Leopard 2, навіть попри те, що Велика Британія пообіцяла Києву поставити танки британського виробництва Challenger 2.

Таку інформацію оприлюднив речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт, зазначивши, що крок британського уряду не спровокував ФРН змінити свою думку щодо цього приводу, — повідомляє видання Politico.

"Зараз ситуація не змінилася через крок, про який оголосив британський уряд", — сказав він.

За словами Гебештрайта, наразі інформації щодо жодних офіційних запитів країн-партнерів стосовно спільної поставки танків Leopard для України, у нього немає.

Розраховуючи на анонімність, джерела серед німецького уряду повідомили, що канцлер ФРН Олаф Шольц сильно залежить від американського президента Джо Байдена, з яким він має досить тісні контакти, адже той координує дії німецького політика. Як приклад співрозмовники наводять попередню спільну заяву, в якій оголосили про плани поставити Києву німецькі і американські бойові машини піхоти.

Водночас під час передвиборчого мітингу, який пройшов у Берліні на початку тижня, канцлер Шольц наголосив, на важливості обговорити майбутню поставку зброї з президентом США і додав, що передача танків Києву повинна бути обговорена ще й з іншими спільними союзниками і друзями, маючи на увазі штати.

Раніше Гебештрайт повідомляв, що рішення Шольца і Байдена ознаменувало "якісно новий крок" у підтримці України, і зазначив, що союзникам необхідно побачити на цьому шляху додаткові кроки, які можна зробити в "міжнародній координації".

Що стосується планів Британії, то вона офіційно оголосить про них вже під час зустрічі на військовій базі Рамштайн у Німеччині 20 січня. Ймовірно, що Лондон намагатиметься тиснути безпосередньо на Шольца, адже Британія стане першою країною, котра надаватиме Україні сучасні бойові танки західного виробництва.

Переговори щодо цієї важливої поставки озброєння Києву і як вона в подальшому може "змінити правила гри" міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес веде із західними союзниками. Натомість українська сторона закликає Штати передати їй хоча б кілька танків Abrams, аби таким чином спонукати Європу до дій.

Варто нагадати, що раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна планує відправити Україні роти німецьких важких танків Leopard, а згодом і уряд Великої Британії підтвердив, що також готовий передати цей вид озброєння Києву.