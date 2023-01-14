До уваги Притули та волонтерів: на воду спущений перший у світі "авіаносець для дронів"

Судно довжиною 88,5 м та шириною 14 м обладнане майданчиком для зльоту та посадки безпілотних літальних апаратів.

Схоже, у Сергія Притули та його однодумців із благодійного фонду, які нещодавно представили "дрони помсти", може з’явитися нова мета для збору коштів.

Справа в тому, що минулого четверга Китай ввів в експлуатацію перше в світі безпілотне науково-дослідне судно Zhu Hai Yun, яке може керуватися дистанційно і самостійно переміщатися, пише Portaltele.

Здавалося б, який зв’язок між науковими дослідженнями морських глибин та майбутніми бойовими діями українських ВМС проти чорноморського флоту рф?

Насправді все не так просто – хитрі китайці передбачили для Zhu Hai Yun масу функцій, через які його часто називають "авіаносцем для дронів".

Судно довжиною 88,5 м та шириною 14 м з проектною водотоннажністю близько 2100 тонн обладнане місцем для зльоту та посадки безпілотних літальних апаратів, які можуть використовуватися для виконання різних завдань, включаючи морську зйомку та картографування, спостереження і, звичайно атак ворожих кораблів.

В рамках першого тесту корабель зміг пересуватися без участі операторів. Він самостійно вибирав маршрут і уникав перешкод. Випробування тривало протягом 12 годин. Під час руху Zhu Hai Yun може розвивати швидкість до 18 вузлів (32,4 км/год).

За словами Чена Дейка, академіка Китайської академії наук, судно добре пройшло всі випробування та повністю відповідає заявленим параметрам.

А пам’ятаючи про те, що українські дрони змогли рознести в тріски два флагманські кораблі росіян у бухті Севастополя, то можна тільки уявити, що буде в тому випадку, якщо у наших військових з’явиться цілий авіаносець для дронів.

Але розмови про придбання такого корабля – це, звичайно, справа майбутнього, зараз же волонтери зайняті значно важливішими "короткостроковими" справами.