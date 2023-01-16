У Британії засмутили Україну заявою щодо передачі легендарних вертольотів

Інформація про передачу виявилася хибною

Британський уряд не має намірів відправлятиме Україні легендарні вертольоти Apache з ймовірним озброєнням у вигляді ракет Hellfire. Інформацію раніше опублікувало видання DailyMirror, стаття якого була згодом видалена.

Проте повідомлення про ймовірну передачу Україні до чотирьох ударних гелікоптерів встигло отримати широке освітлення в пресі. Про те, що інформація не відповідала дійсності, повідомила редактор з безпеки та оборони у Sky News Дебора Хейнс із посиланням на Міноборони Великої Британії.

Нагадаємо, Британія розпочала новий рік із оголошення масштабної військової допомоги для України — країна передає транш військової техніки, включаючи танки Challenger 2. Група з 14 танків вирушить найближчими тижнями. Слідом за ними планують відправити близько 30 САУ AS90, керованих п’ятьма стрілками. Подробиці обіцяли опублікувати пізніше.

Раніше "Телеграф" розповідав про плани передати Україні танки "Leopard". На це готові п’ять країн, але вони очікують на остаточну позитивну відповідь від Німеччини для початку поставок.